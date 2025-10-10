https://ria.ru/20251010/putin-2047518923.html
Путин встретился с Токаевым
Путин встретился с Токаевым - РИА Новости, 10.10.2025
Путин встретился с Токаевым
Президент России Владимир Путин, который находится с визитом в Душанбе, встретился с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передаёт корреспондент РИА Новости.
Встреча Путина с Токаевым в Душанбе
Путин встретился с Токаевым в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.
Путин встретился с Токаевым
Путин встретился с Токаевым в Душанбе