14:20 10.10.2025 (обновлено: 14:35 10.10.2025)
Путин встретился с Токаевым
Президент России Владимир Путин, который находится с визитом в Душанбе, встретился с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 10.10.2025
Путин встретился с Токаевым в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.
Путин встретился с Токаевым

Путин встретился с Токаевым в Душанбе

ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, который находится с визитом в Душанбе, встретился с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передаёт корреспондент РИА Новости.
Президент России находится в Таджикистане с государственным визитом. В четверг, 9 октября он провел переговоры с лидером республики Эмомали Рахмоном, встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, выступил на саммите "Центральная Азия — Россия" и посетил неформальный обед для глав делегаций стран СНГ.
В пятницу российский лидер принял участие в работе саммита СНГ.
Путин и Рахмон пообщались после саммита СНГ
