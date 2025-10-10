Лидеры СНГ подписали пакет документов по итогам саммита в Душанбе

ДУШАНБЕ, 10 окт — РИА Новости. Лидеры стран СНГ по итогам заседания Совета глав государств в Душанбе подписали пакет документов о сотрудничестве в экономике и обеспечении безопасности.
Среди них:
- решение об учреждении формата "СНГ плюс";
- предоставление ШОС статуса наблюдателя;
- концепция военного сотрудничества — оно носит открытый внеблоковый характер и не направлено против третьих стран;
- программа сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму;
- декларация о сотрудничестве в сфере региональной энергетической безопасности;
- решение о переизбрании генсека СНГ Сергея Лебедева на трехлетний срок.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на заседании Совета глав стран СНГ в узком составе в Душанбе
Также на заседании выступил президент Владимир Путин. Он рассказал о развитии сотрудничества в рамках Содружества и оценил ситуацию с урегулированием на Украине.
Об отношениях в СНГ
Российский лидер поддержал идею внедрять новые механизмы и инструменты по углублению взаимодействия. Двери ЕАЭС всегда открыты для новых членов, участие в союзе полезно:
"Поддерживаем принципиально принимаемое сегодня решение о создании нового формата работы — "СНГ плюс". Это позволит активнее вовлекать в содружество с нашей организацией другие государства и международные структуры".
Товарооборот России со странами СНГ увеличился на семь процентов, до 112 миллиардов долларов, почти все расчеты проходят в национальных валютах, их доля в коммерческих операциях в первом полугодии 2025-го составила 96 процентов:
"В рамках СНГ идут процессы импортозамещения, но, как мы сейчас уже и в России считаем, полагаю, это важно и для всех нас: важно не заместить что-то, а быть лидерами где-то, и не просто где-то, на какой-то периферии развития, а по ключевым направлениям".
Президент заявил, что участники СНГ регулярно сверяют часы по внешнеполитическим вопросам. Он призвал углублять сотрудничество в борьбе с терроризмом, экстремизмом, коррупцией, развивать гуманитарные связи:
"За более чем три десятилетия Содружество Независимых Государств утвердилось в качестве авторитетного регионального и интеграционного объединения".
Путин пригласил лидеров стран СНГ в Россию на неформальную встречу в декабре.
В переговорах также участвовали лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
О ситуации на Украине
Москва стремится завершить конфликт, опираясь на итоги саммита России и США в Анкоридже:
"Безусловно, нашу последующую работу по урегулированию конфликта на Украине строим на тех принципиальных положениях, которые мы обсуждали на Аляске".
Путин сообщил лидерам стран СНГ, что подробнее проинформирует их в узком кругу об итогах встречи с президентом США Дональдом Трампом, Россия оценивает ее положительно.
В среду Путин прибыл в Таджикистан с официальным визитом, который продлится три дня. В четверг он принял участие во втором саммите "Центральная Азия — Россия", провел переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и таджикским лидером Эмомали Рахмоном.