Лидеры СНГ подписали пакет документов по итогам саммита в Душанбе
13:55 10.10.2025 (обновлено: 14:43 10.10.2025)
Лидеры СНГ подписали пакет документов по итогам саммита в Душанбе
Лидеры СНГ подписали пакет документов по итогам саммита в Душанбе
Лидеры СНГ подписали пакет документов по итогам саммита в Душанбе

Участники заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе во время общего фотографирования
Участники заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе во время общего фотографирования
ДУШАНБЕ, 10 окт — РИА Новости. Лидеры стран СНГ по итогам заседания Совета глав государств в Душанбе подписали пакет документов о сотрудничестве в экономике и обеспечении безопасности.
Среди них:
  • решение об учреждении формата "СНГ плюс";
  • предоставление ШОС статуса наблюдателя;
  • концепция военного сотрудничества — оно носит открытый внеблоковый характер и не направлено против третьих стран;
  • программа сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму;
  • декларация о сотрудничестве в сфере региональной энергетической безопасности;
  • решение о переизбрании генсека СНГ Сергея Лебедева на трехлетний срок.
Президент Владимир Путин на заседании Совета глав стран СНГ в узком составе в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств СНГ в узком составе в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин на заседании Совета глав стран СНГ в узком составе в Душанбе
Также на заседании выступил президент Владимир Путин. Он рассказал о развитии сотрудничества в рамках Содружества и оценил ситуацию с урегулированием на Украине.

Об отношениях в СНГ

Российский лидер поддержал идею внедрять новые механизмы и инструменты по углублению взаимодействия. Двери ЕАЭС всегда открыты для новых членов, участие в союзе полезно:
«
"Поддерживаем принципиально принимаемое сегодня решение о создании нового формата работы — "СНГ плюс". Это позволит активнее вовлекать в содружество с нашей организацией другие государства и международные структуры".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Товарооборот России со странами СНГ увеличился на семь процентов, до 112 миллиардов долларов, почти все расчеты проходят в национальных валютах, их доля в коммерческих операциях в первом полугодии 2025-го составила 96 процентов:
«

"В рамках СНГ идут процессы импортозамещения, но, как мы сейчас уже и в России считаем, полагаю, это важно и для всех нас: важно не заместить что-то, а быть лидерами где-то, и не просто где-то, на какой-то периферии развития, а по ключевым направлениям".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Президент заявил, что участники СНГ регулярно сверяют часы по внешнеполитическим вопросам. Он призвал углублять сотрудничество в борьбе с терроризмом, экстремизмом, коррупцией, развивать гуманитарные связи:
«

"За более чем три десятилетия Содружество Независимых Государств утвердилось в качестве авторитетного регионального и интеграционного объединения".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Путин пригласил лидеров стран СНГ в Россию на неформальную встречу в декабре.

В переговорах также участвовали лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Путин оценил отношения с Центральной Азией и ситуацию на Ближнем Востоке
9 октября, 16:25

О ситуации на Украине

Москва стремится завершить конфликт, опираясь на итоги саммита России и США в Анкоридже:
«
"Безусловно, нашу последующую работу по урегулированию конфликта на Украине строим на тех принципиальных положениях, которые мы обсуждали на Аляске".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Путин сообщил лидерам стран СНГ, что подробнее проинформирует их в узком кругу об итогах встречи с президентом США Дональдом Трампом, Россия оценивает ее положительно.
В среду Путин прибыл в Таджикистан с официальным визитом, который продлится три дня. В четверг он принял участие во втором саммите "Центральная Азия — Россия", провел переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и таджикским лидером Эмомали Рахмоном.
9 октября, 17:49
 
