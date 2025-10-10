https://ria.ru/20251010/premiya-2047565252.html
Путин прокомментировал слова Зеленского о Нобелевской премии для Трампа
Путин прокомментировал слова Зеленского о Нобелевской премии для Трампа - РИА Новости, 10.10.2025
Путин прокомментировал слова Зеленского о Нобелевской премии для Трампа
Мнение главы киевского режима вряд ли интересовало нобелевский комитет при вручении премии мира, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T16:46:00+03:00
2025-10-10T16:46:00+03:00
2025-10-10T16:46:00+03:00
в мире
россия
киев
украина
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
нобелевская премия мира
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20251010/tramp-2047293442.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, нобелевская премия мира
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Нобелевская премия мира
Путин прокомментировал слова Зеленского о Нобелевской премии для Трампа
Путин: мнение Зеленского о премии мира вряд ли интересовало Нобелевский комитет