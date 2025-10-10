Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал слова Зеленского о Нобелевской премии для Трампа - РИА Новости, 10.10.2025
16:46 10.10.2025
Путин прокомментировал слова Зеленского о Нобелевской премии для Трампа
Путин прокомментировал слова Зеленского о Нобелевской премии для Трампа
Мнение главы киевского режима вряд ли интересовало нобелевский комитет при вручении премии мира, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин прокомментировал слова Зеленского о Нобелевской премии для Трампа

Путин: мнение Зеленского о премии мира вряд ли интересовало Нобелевский комитет

ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Мнение главы киевского режима вряд ли интересовало нобелевский комитет при вручении премии мира, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев выдвинет американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот передаст Украине ракеты "Томагавк". В качестве второго условия выдвижения Трампа он назвал достижение прекращения огня.
"Я думаю, что мнение главы сегодняшнего киевского режима вряд ли интересовало Нобелевский комитет при принятии решения - первое. Второе - связывать Нобелевскую премию мира с поставками оружия - это нелепо и просто говорит о уровне сегодняшнего киевского режима в целом", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан, комментируя заявление Зеленского про ракеты "Томагавк".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Томагавки" для Киева: Трамп не понял в Анкоридже главного
