Глазьев заявил о планах объединить порталы госуслуг России и Белоруссии - РИА Новости, 10.10.2025
21:41 10.10.2025
Глазьев заявил о планах объединить порталы госуслуг России и Белоруссии
Глазьев заявил о планах объединить порталы госуслуг России и Белоруссии

МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Порталы госуслуг России и Белоруссии планируется объединить, сообщил журналистам государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев после встречи с председателем верхней палаты белорусского парламента Натальей Качановой.
Как сообщила пресс-служба палаты, Глазьев заявил о планах объединения порталов госуслуг, говоря о проблеме с верификацией сим-карт российских сотовых операторов.
Проживающим в России гражданам Белоруссии, а также тем, кто часто приезжает в Россию, для продолжения использования сим-карт российских сотовых операторов необходимо было до 1 июля сдать свои биометрические данные.
Глазьев отметил, что дискриминации белорусов в России не было, поскольку требование касалось граждан двух стран.
"Иногда принимаются нормы, которые создают трудности. Часто законодатель не различает граждан Беларуси и России от граждан третьих стран, из-за чего возникают барьеры. Многие белорусы столкнулись с необходимостью перерегистрации сим-карт. Процедура была введена в России. Она связана с требованиями безопасности, и до 1 июля нужно было пройти перерегистрацию. Дискриминации здесь не было: это касалось и российских граждан, и белорусских", - сказал госсекретарь.
Однако, по его словам, россияне могли все оформить дистанционно через госуслуги, в отличие от белорусов.
"Сейчас благодаря доброй воле правительств Москвы и Санкт-Петербурга открываются МФЦ для приема заявлений от белорусских граждан. Но мы хотим пойти еще дальше, соединить два портала госуслуг — российский и белорусский, чтобы эти информационные системы могли оперативно обмениваться данными для подтверждения их достоверности", - сообщил госсекретарь.
По его словам, в таком случае пройти перерегистрацию на российских "Госуслугах" можно будет, не выезжая из Белоруссии.
