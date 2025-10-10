https://ria.ru/20251010/poezda-2047417412.html
Шаверма стала самым популярным горячим блюдом в поездах "Аврора"
Шаверма стала самым популярным горячим блюдом в поездах "Аврора" - РИА Новости, 10.10.2025
Шаверма стала самым популярным горячим блюдом в поездах "Аврора"
Шаверма стала самым популярным горячим блюдом в поездах "Аврора", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщили РИА Новости в "Федеральной... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T02:54:00+03:00
2025-10-10T02:54:00+03:00
2025-10-10T02:54:00+03:00
москва
санкт-петербург
федеральная пассажирская компания
"аврора"
ржд
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022234749_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_bdbacbba415b72d80f179cdbe2e3577a.jpg
https://ria.ru/20250611/avrora-2022234423.html
https://ria.ru/20241218/burgery-1989905879.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022234749_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_bd0b20fa577b642a7c792a4e7f951f0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, санкт-петербург, федеральная пассажирская компания, "аврора", ржд, общество
Москва, Санкт-Петербург, Федеральная пассажирская компания, "Аврора", РЖД, Общество
Шаверма стала самым популярным горячим блюдом в поездах "Аврора"
Шаверма стала самым популярным блюдом в поезде между Москвой и Петербургом
МОСКВА. 10 окт – РИА Новости. Шаверма стала самым популярным горячим блюдом в поездах "Аврора", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
"С начала 2025 года в поездах "Аврора
" было продано более 30 тысяч горячих блюд, из которых самым популярным стала шаверма: ее заказали более 5,8 тысячи раз, это 18% от общего числа "горячего", - сообщили в ФПК
.
Второе месте по популярности - у куриной котлеты. Ее заказали более 4,5 тысячи раз (14% от общего числа). Затем следуют жаркое с грибами и свининой (более 3,4 тысячи заказов), куриное бедро с картофелем, запеченными овощами и болгарским перцем (более 3,5 тысячи заказов).
"Если сравнивать все предлагаемые в меню блюда (без учета напитков, снеков и десертов), то в этом случае шаверма получает уверенное "серебро" – более 5,8 тысячи заказов (5,7%), уступая куриному бульону с домашней лапшой – почти 7 тысяч заказов (7%). Также среди лидеров – сырники со сметаной и малиновым соусом с тархуном – более 5 тысяч заказов, салат "Цезарь" – более 4,6 тысячи заказов", - отметили в ФПК.
Всего в вагонах-бистро поездов "Аврора" было реализовано более 102 тысяч блюд.