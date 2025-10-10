https://ria.ru/20251010/podarki-2047550595.html
Путин пообещал встретиться с бойцами, чьи иконы ему подарили
Президент России Владимир Путин сообщил, что встретится с теми бойцами, чьи иконы ему подарили. РИА Новости, 10.10.2025
