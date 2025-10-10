Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал встретиться с бойцами, чьи иконы ему подарили
16:01 10.10.2025
Путин пообещал встретиться с бойцами, чьи иконы ему подарили
Президент России Владимир Путин сообщил, что встретится с теми бойцами, чьи иконы ему подарили. РИА Новости, 10.10.2025
2025
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что встретится с теми бойцами, чьи иконы ему подарили.
"Я им очень благодарен (бойцам, чьи иконы ему подарили - ред.). Я их обязательно найду, с ними переговорю", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своего государственного визита в Таджикистан.
Картина воспитанников самарского детского дома Иволга. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Самарский губернатор подарил Путину картину от воспитанников детского дома
6 сентября, 11:55
 
РоссияТаджикистанВладимир ПутинВооруженные силы РФОбщество
 
 
