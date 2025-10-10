Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о двух ценных подарках на день рождения
15:52 10.10.2025 (обновлено: 16:40 10.10.2025)
Путин рассказал о двух ценных подарках на день рождения
Путин рассказал о двух ценных подарках на день рождения
россия, таджикистан, владимир путин
Россия, Таджикистан, Владимир Путин
Путин рассказал о двух ценных подарках на день рождения

Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе
Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Два подарка на день рождения имеют особую ценность - это иконы, которые спасли бойцов от пуль, сообщил президент России Владимир Путин.
"Два из них (подарков - ред.) имеют особую ценность: один из командующих передал мне две иконы, на них вмятины от пуль, и они передали мне эти иконы в подарок. Я им очень благодарен, я их обязательно найду, с ними переговорю", - сказал Путин на пресс-подходе по итогам визита в Таджикистан.
Президент РФ в свой день рождения, 7 октября, посетил Петропавловский собор вместе с командующими группировками войск, а затем провел совещание, в ходе которого заслушал доклады военнослужащих об обстановке в зоне СВО. Затем участники совещания отправились на обед.
РоссияТаджикистанВладимир Путин
 
 
