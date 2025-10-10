https://ria.ru/20251010/podarki-2047547442.html
Путин рассказал о двух ценных подарках на день рождения
Путин рассказал о двух ценных подарках на день рождения - РИА Новости, 10.10.2025
Путин рассказал о двух ценных подарках на день рождения
Два подарка на день рождения имеют особую ценность - это иконы, которые спасли бойцов от пуль, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
Путин рассказал о двух ценных подарках на день рождения
Имеют особую ценность. Путин рассказал о подарке на день рождения от бойцов СВО