Пятерых человек обвинили в хищении у агентства телерадиовещания Петербурга

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пятеро фигурантов обвиняются в хищении более 37 миллионов рублей из средств Городского агентства по телевидению и радиовещанию Санкт-Петербурга, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"В рамках уголовного дела о хищении денежных средств АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" Санкт-Петербурга предъявлено обвинение пяти фигурантам", - сказала она.

По данным следствия, в 2020-2021 годах руководством агентства, финансируемого за счет бюджета Петербурга, с представителем частного фонда заключены договоры об информационном сопровождении организации в интернете.

"Предусмотренные договорами публикации в интересах агентства представитель фонда решил не делать, а представить для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах в полном объеме. Руководство агентства, зная, что фондом работы не выполнены, а представленные документы содержат ложные сведения, подписали их и перечислили денежные средства фонду в сумме 37,2 миллиона рублей", - добавила Петренко