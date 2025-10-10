https://ria.ru/20251010/peterburg-2047478694.html
В центре Петербурга произошла массовая драка
Шесть человек устроили драку на станции метро "Гостиный двор" в центре Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 10.10.2025
В центре Петербурга произошла массовая драка
Четверо мужчин и две девушки подрались в центре Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Шесть человек устроили драку на станции метро "Гостиный двор" в центре Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Сообщение об инциденте поступило в полицию около полуночи.
"Прибывшими полицейскими задержана нетрезвая компания из шести человек в возрасте от 25 до 42 лет. Среди задержанных четверо мужчин и две девушки. При задержании нарушители попытались оказать сопротивление полицейским, но их действия были пресечены", — рассказали в ГУ МВД.
Дебоширов привлекли к административной ответственности по статье КоАП о мелком хулиганстве. Всех отправили в спецприемник.