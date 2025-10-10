В центре Петербурга произошла массовая драка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Шесть человек устроили драку на станции метро "Гостиный двор" в центре Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Прибывшими полицейскими задержана нетрезвая компания из шести человек в возрасте от 25 до 42 лет. Среди задержанных четверо мужчин и две девушки. При задержании нарушители попытались оказать сопротивление полицейским, но их действия были пресечены", — рассказали в ГУ МВД.