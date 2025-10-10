Рейтинг@Mail.ru
В центре Петербурга произошла массовая драка - РИА Новости, 10.10.2025
11:46 10.10.2025 (обновлено: 13:25 10.10.2025)
В центре Петербурга произошла массовая драка
В центре Петербурга произошла массовая драка
происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Шесть человек устроили драку на станции метро "Гостиный двор" в центре Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Сообщение об инциденте поступило в полицию около полуночи.
"Прибывшими полицейскими задержана нетрезвая компания из шести человек в возрасте от 25 до 42 лет. Среди задержанных четверо мужчин и две девушки. При задержании нарушители попытались оказать сопротивление полицейским, но их действия были пресечены", — рассказали в ГУ МВД.
Дебоширов привлекли к административной ответственности по статье КоАП о мелком хулиганстве. Всех отправили в спецприемник.
