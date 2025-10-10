https://ria.ru/20251010/otvet-2047548788.html
Путин: Россия ответит тем же на реальные испытания ядерных вооружений
Путин: Россия ответит тем же на реальные испытания ядерных вооружений
Ряд стран думает и даже готовится к проведению ядерных испытаний, России это известно, РФ ответит тем же, если некоторые государства решат провести реальные... РИА Новости, 10.10.2025
Путин: Россия ответит тем же на реальные испытания ядерных вооружений
