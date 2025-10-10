Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия ответит тем же на реальные испытания ядерных вооружений - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 10.10.2025 (обновлено: 16:02 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/otvet-2047548788.html
Путин: Россия ответит тем же на реальные испытания ядерных вооружений
Путин: Россия ответит тем же на реальные испытания ядерных вооружений - РИА Новости, 10.10.2025
Путин: Россия ответит тем же на реальные испытания ядерных вооружений
Ряд стран думает и даже готовится к проведению ядерных испытаний, России это известно, РФ ответит тем же, если некоторые государства решат провести реальные... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T15:56:00+03:00
2025-10-10T16:02:00+03:00
россия
владимир путин
таджикистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047547076_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_9690513d6161c8e19dc974e8ee560818.jpg
https://ria.ru/20251010/putin-2047549495.html
россия
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047547076_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_424df691c470a364124002091aa0be04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, таджикистан
Россия, Владимир Путин, Таджикистан
Путин: Россия ответит тем же на реальные испытания ядерных вооружений

Путин: Россия ответит на решение стран провести испытания ядерных вооружений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе
Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Ряд стран думает и даже готовится к проведению ядерных испытаний, России это известно, РФ ответит тем же, если некоторые государства решат провести реальные испытания ядерных вооружений, заявил президент России Владимир Путин.
"Кое-кто из... специалистов полагает, что надо бы провести натурные испытания (ядерных вооружений - ред.), и в некоторых странах об этом думают, насколько нам известно, даже готовят. Вот я сказал, что если проведут, то и мы сделаем то же самое", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.
Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Путин рассказал о новизне российских средств ядерного сдерживания
Вчера, 15:58
 
РоссияВладимир ПутинТаджикистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала