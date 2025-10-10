Путин: Россия ответит тем же на реальные испытания ядерных вооружений

ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Ряд стран думает и даже готовится к проведению ядерных испытаний, России это известно, РФ ответит тем же, если некоторые государства решат провести реальные испытания ядерных вооружений, заявил президент России Владимир Путин.