Минпросвещения определило сроки получения начального общего образования
03:44 10.10.2025 (обновлено: 11:02 10.10.2025)
Минпросвещения определило сроки получения начального общего образования
Минпросвещения определило сроки получения начального общего образования - РИА Новости, 10.10.2025
Минпросвещения определило сроки получения начального общего образования
Минпросвещения РФ определило сроки получения начального общего образования в школах страны, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ министерства. РИА Новости, 10.10.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, россия, образование, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Образование, Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения определило сроки получения начального общего образования

Срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет

Ученики начальных классов в гимназии Новосибирска
Ученики начальных классов в гимназии Новосибирска. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Минпросвещения РФ определило сроки получения начального общего образования в школах страны, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ министерства.
Согласно документу, срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Путин заявил о важности высокого качества образования
5 октября, 00:10
Уточняется, что общий объем учебных занятий за четыре года не может составлять менее 2 966 академических часов и более 3 305 академических часов при пятидневной или шестидневной учебной неделе.
Для детей, которые обучаются по индивидуальным учебным планам, срок обучения может быть сокращен. При трехгодичном обучении необходимо равномерно распределять образовательную нагрузку в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН.
Ученицы на уроке математики - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Минпросвещения определило продолжительность школьного дня
29 августа, 02:26
 
