Минпросвещения определило сроки получения начального общего образования

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Минпросвещения РФ определило сроки получения начального общего образования в школах страны, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ министерства.

Согласно документу, срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет.

Уточняется, что общий объем учебных занятий за четыре года не может составлять менее 2 966 академических часов и более 3 305 академических часов при пятидневной или шестидневной учебной неделе.