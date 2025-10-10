https://ria.ru/20251010/obrazovanie-2047419763.html
Минпросвещения РФ определило сроки получения начального общего образования в школах страны, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ министерства. РИА Новости, 10.10.2025
Минпросвещения определило сроки получения начального общего образования
Срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Минпросвещения РФ определило сроки получения начального общего образования в школах страны, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ министерства.
Согласно документу, срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет.
Уточняется, что общий объем учебных занятий за четыре года не может составлять менее 2 966 академических часов и более 3 305 академических часов при пятидневной или шестидневной учебной неделе.
Для детей, которые обучаются по индивидуальным учебным планам, срок обучения может быть сокращен. При трехгодичном обучении необходимо равномерно распределять образовательную нагрузку в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН.