В Басманный суд поступил материал по мере пресечения главе ЦУР Петербурга
15:25 10.10.2025 (обновлено: 15:30 10.10.2025)
В Басманный суд поступил материал по мере пресечения главе ЦУР Петербурга
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды в суде
Скульптура богини Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Материал по мере пресечения главы Центра управления регионом (ЦУР) Санкт- Петербурга Елены Никитиной поступил в Басманный суд, сообщили РИА Новости в суде.
"Материал об избрании меры пресечения поступил в суд", - сказали в суде.
Там уточнили, что Никитина также доставлена в суд.
