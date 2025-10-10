В Басманный суд поступил материал по мере пресечения главе ЦУР Петербурга

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Материал по мере пресечения главы Центра управления регионом (ЦУР) Санкт- Петербурга Елены Никитиной поступил в Басманный суд, сообщили РИА Новости в суде.

"Материал об избрании меры пресечения поступил в суд", - сказали в суде.