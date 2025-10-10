https://ria.ru/20251010/nikitina-2047535943.html
В Басманный суд поступил материал по мере пресечения главе ЦУР Петербурга
В Басманный суд поступил материал по мере пресечения главе ЦУР Петербурга
Материал по мере пресечения главы Центра управления регионом (ЦУР) Санкт- Петербурга Елены Никитиной поступил в Басманный суд, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 10.10.2025
