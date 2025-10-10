В Петербурге пенсионер работал на мошенников, которые украли у него деньги

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, которые под предлогом "декларирования" денег лишили 4 миллионов рублей пенсионера, убедив его и в необходимости "поработать" в качестве их курьера, якобы участвуя в оперативном мероприятии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

"Кроме того, как выяснилось, в течение недели, со 2 по 7 октября, следуя указаниям звонивших, он сам ездил по указанным ему адресам и собирал с пожилых людей денежные средства, которые в дальнейшем передавал неизвестным, при этом пенсионер думал, что участвует в оперативном мероприятии", – рассказали в региональном главке МВД.