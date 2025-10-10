Рейтинг@Mail.ru
В ПМР заявили, что евроглобалисты не позволили Санду поехать на саммит СНГ
18:20 10.10.2025
В ПМР заявили, что евроглобалисты не позволили Санду поехать на саммит СНГ
В ПМР заявили, что евроглобалисты не позволили Санду поехать на саммит СНГ
Евроглобалисты, которые управляют правящей верхушкой Молдавии, не позволили президенту республики Майе Санду принять участие в саммите СНГ в Душанбе, такое... РИА Новости, 10.10.2025
В ПМР заявили, что евроглобалисты не позволили Санду поехать на саммит СНГ

Депутат Сафонов: евроглобалисты не позволили Санду принять участие в саммите СНГ

Майя Санду
Майя Санду
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Майя Санду. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Евроглобалисты, которые управляют правящей верхушкой Молдавии, не позволили президенту республики Майе Санду принять участие в саммите СНГ в Душанбе, такое мнение высказал РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровья (ПМР) Андрей Сафонов.
Саммит СНГ состоялся в пятницу в столице Таджикистана Душанбе. Санду на нем не присутствовала.
В МИД Белоруссии рассказали, какое условие ЕС поставил Молдавии и Украине
В МИД Белоруссии рассказали, какое условие ЕС поставил Молдавии и Украине
Вчера, 12:16
"Санду от начала и до конца несамостоятельна. Ею управляют Париж, Лондон и Брюссель в ручном режиме. Ее режим марионеточный. Она сама как искренняя фанатичка глобализма и "евроинтеграции" не пойдет на диалог с Москвой. Поэтому ей не позволили участвовать в саммите СНГ", - сказал Сафонов.
Он напомнил, что Санду ни разу не приезжала пообщаться с коллегами по СНГ.
"Сейчас отношения Молдовы и России балансируют на грани полного разрыва. Часть экспертов считает, что евроглобалисты толкают Молдову на войну против России и Приднестровья. А можно было бы в Душанбе провести с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным двустороннюю встречу, обсудить все проблемы, накопившиеся с 2020 года, снять угрозу конфронтации. Этого не случилось", - отметил приднестровский депутат.
По его мнению, отсутствие главы Молдавии на саммите СНГ симптоматично.
"Евроглобалисты и те, кого отодвинули от власти в Штатах, усиленно готовят Молдову к столкновению с Россией и Приднестровьем. Им разрядка на Днестре ни к чему. Им нужна Санду на коротком поводке", - подчеркнул Сафонов.
Захарова резко высказалась о русофобской политике Санду
Захарова резко высказалась о русофобской политике Санду
8 октября, 15:51
Санду перед парламентскими выборами в Молдавии выступала с обращением к народу, в котором бездоказательно заявила о том, что Россия якобы тратит сотни миллионов евро на подкуп избирателей. По ее словам, если Россия получит контроль над Молдавией, то европейские фонды будут заморожены, свободное передвижение закончится, в Приднестровье будет дестабилизация, а республика превратится в военный плацдарм. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Санду о том, что РФ якобы может использовать Молдавию для "нападения на Одесскую область", заявив в беседе с РИА Новости, что это паранойя.
Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Песков прокомментировал позицию Санду по присутствию военных России в ПМР
2 октября, 11:55
 
