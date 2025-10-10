В ПМР заявили, что евроглобалисты не позволили Санду поехать на саммит СНГ

ТИРАСПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Евроглобалисты, которые управляют правящей верхушкой Молдавии, не позволили президенту республики Майе Санду принять участие в саммите СНГ в Душанбе, такое мнение высказал РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровья (ПМР) Андрей Сафонов.

Душанбе. Саммит СНГ состоялся в пятницу в столице Таджикистана Санду на нем не присутствовала.

Лондон и "Санду от начала и до конца несамостоятельна. Ею управляют Париж Брюссель в ручном режиме. Ее режим марионеточный. Она сама как искренняя фанатичка глобализма и "евроинтеграции" не пойдет на диалог с Москвой . Поэтому ей не позволили участвовать в саммите СНГ", - сказал Сафонов.

Он напомнил, что Санду ни разу не приезжала пообщаться с коллегами по СНГ.

"Сейчас отношения Молдовы России балансируют на грани полного разрыва. Часть экспертов считает, что евроглобалисты толкают Молдову на войну против России и Приднестровья. А можно было бы в Душанбе провести с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным двустороннюю встречу, обсудить все проблемы, накопившиеся с 2020 года, снять угрозу конфронтации. Этого не случилось", - отметил приднестровский депутат.

По его мнению, отсутствие главы Молдавии на саммите СНГ симптоматично.

"Евроглобалисты и те, кого отодвинули от власти в Штатах, усиленно готовят Молдову к столкновению с Россией и Приднестровьем. Им разрядка на Днестре ни к чему. Им нужна Санду на коротком поводке", - подчеркнул Сафонов.

Санду перед парламентскими выборами в Молдавии выступала с обращением к народу, в котором бездоказательно заявила о том, что Россия якобы тратит сотни миллионов евро на подкуп избирателей. По ее словам, если Россия получит контроль над Молдавией, то европейские фонды будут заморожены, свободное передвижение закончится, в Приднестровье будет дестабилизация, а республика превратится в военный плацдарм. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Санду о том, что РФ якобы может использовать Молдавию для "нападения на Одесскую область", заявив в беседе с РИА Новости, что это паранойя.

Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул . Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон , это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе , рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.