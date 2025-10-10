"Фуфайки и шапки-петушки". Неожиданный ренессанс советской моды

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Осень 2025 года удивила даже тех, кто привык к бесконечным подиумным инновациям. На улицах снова мелькают образы, будто сошедшие со старых фотографий: клетчатые шарфы, вельветовые пиджаки, шапки-петушки и массивные шерстяные пальто. То, что еще недавно считалось пережитком прошлого, рудиментом эпохи, внезапно стало знаком хорошего вкуса.

Советская эстетика возвращается как язык нового поколения — искреннего, самобытного и свободного от клише. Мы больше не копируем западные тренды, а создаем свои, черпая вдохновение в прошлом.

Новая эра старого кроя

Советская одежда всегда была больше про функциональность. Толстая шерсть, плотный хлопок, надежные пуговицы — все это создавалось для повседневной жизни. И именно поэтому сейчас, когда мода становится все более осознанной, вещи из эпохи СССР оказываются на передовой.

Винтажные пальто, фуфайки , куртки с армейскими элементами — все это вернулось не ради шутки, а ради смысла. Люди устали от спонтанного потребления и массовых копий. Хочется текстуры, характера, истории. В советских вещах все это есть, именно потому они и стали популярными у молодежи.

Теперь такие предметы не просто носят — их переосмысливают. Дизайнеры и стилисты обращаются к советской классике, видя в ней не образцы времен тотального дефицита, а источник вдохновения.

Советский гардероб глазами модельеров 2025 года

Тренды нового сезона — это те вещи, которые когда-то были самыми обычными.

К примеру, клетчатый шерстяной шарф, когда-то повседневная необходимость: длинный, тяжелый, колючий. Сегодня клетка вновь захватила подиумы. Грубая фактура придает образу харизму, а история — глубину.

Вельветовый пиджак, некогда обязательный атрибут советской интеллигенции — от инженера до преподавателя, сегодня возвращается как икона "тихого люкса". Только теперь его носят не с потертым портфелем, а с массивными ботинками, джинсами и серебряными кольцами. Вельвет, который в прошлом казался скучным, стал минималистической роскошью.

Платье-халат — униформа советских домохозяек — переживает второе рождение. Из ситца и фланели оно превратилось в элегантный предмет дамского гардероба. Современные дизайнеры добавляют асимметрию, драпировку, металлические пояса. Платье остается тем же удобным, "на запах", но из четырех комнат "хрущевки" оно смело выходит на широкие улицы.

А еще шапка-петушок — в 90-е предмет дворовых насмешек — вдруг снова на пике популярности. Молодежь надевает ее с пуховиками oversize, кожаными пальто и строгими костюмами.

Не остались без внимания и лакированные сапоги, некогда мечта каждой модницы конца 70-х . Тогда их блеск был знаком успеха, а сегодня стал символом уверенности в себе. Модные бренды создают модели с квадратным носом, устойчивым каблуком, мягкой кожей. Они идеально сочетаются с шерстяными пальто и юбками миди, придавая образу элегантность.

И наконец — байковая рубашка, элемент "рабочей эстетики". В СССР ее носили везде: от общежитий до цехов. Сейчас же она превратилась в неотъемлемый атрибут урбанизма. Байковую рубашку надевают поверх футболок, используют вместо куртки, комбинируют с брюками карго. Это простая, но выразительная вещь, которая говорит о комфорте и независимости.

Современные дизайнеры не просто копируют формы, они разговаривают с эпохой. Гоша Рубчинский, Демна Гвасалия и десятки молодых российских мастеров сделали советский минимализм частью мировой модной карты.

Любовь к трем полоскам снова достигла апогея

На самом деле "адики" любили в СССР всегда, но сейчас к ним относятся с какой-то особой ностальгической любовью. Началось все в 1979 году, когда на московской фабрике по лицензии выпустили первые кроссовки "Адидас". Тогда мало кто понимал, что синие замшевые ботинки с белыми полосками и желтой подошвой станут не просто спортивной обувью.

За границей эта модель быстро исчезла с полок, а у нас, наоборот, прожила долгую жизнь. После распада СССР "адидасы" хлынули в страну из-за рубежа, чаще всего из Китая.

Три полоски в СССР означали нечто большее — мечту о другой, "заграничной" жизни, где все блестит, где все можно. В них ходили на дискотеки, на свидания и даже на демонстрации.

Рабочие парни конца 80-х щеголяли в кооперативных костюмах с полосами по бокам — хвалились кусочком недоступного Запада. С тех пор мода на "три полоски" никуда не делась. Она пережила распад страны, смену строя и модных трендов. Сегодня их можно увидеть на новых спортивных костюмах, женских брюках, бомберах.

Европейцы посмеялись над советскими панталонами

И пока мы с воодушевлением приветствовали "западную моду", гости из-за рубежа показательно фыркали в адрес наших ателье. Это сейчас кутюрье тащат на подиумы ушанки и фуфайки. А в советское время было по-другому.

Так, "Лайф" напоминает, как Ив Монтан, приехавший в СССР, был поражен тем, как одеваются советские женщины: купил несколько пар теплых панталон и, вернувшись во Францию, устроил из них показ — в насмешку.

Впрочем, если сейчас посмотреть на подиумы, заметно, что европейцы, которые раньше смеялись над нашими панталонами, сейчас сами в них щеголяют. И да, уже никто не смеется.

Вещи, созданные без излишеств, оказались удивительно современными. И получили вторую жизнь в наши дни. Возможно, мир устал от бесконечной гонки за изысканным и прекрасным, и именно советская простота принесла долгожданное отрезвление.