"Фуфайки и шапки-петушки". Неожиданный ренессанс советской моды
19:15 10.10.2025
"Фуфайки и шапки-петушки". Неожиданный ренессанс советской моды
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Осень 2025 года удивила даже тех, кто привык к бесконечным подиумным инновациям. На улицах снова мелькают образы, будто сошедшие со старых фотографий: клетчатые
Демонстрация моделей верхней одежды сезона осень-зима 1969 года
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Осень 2025 года удивила даже тех, кто привык к бесконечным подиумным инновациям. На улицах снова мелькают образы, будто сошедшие со старых фотографий: клетчатые шарфы, вельветовые пиджаки, шапки-петушки и массивные шерстяные пальто. То, что еще недавно считалось пережитком прошлого, рудиментом эпохи, внезапно стало знаком хорошего вкуса.
Советская эстетика возвращается как язык нового поколения — искреннего, самобытного и свободного от клише. Мы больше не копируем западные тренды, а создаем свои, черпая вдохновение в прошлом.

Новая эра старого кроя

Советская одежда всегда была больше про функциональность. Толстая шерсть, плотный хлопок, надежные пуговицы — все это создавалось для повседневной жизни. И именно поэтому сейчас, когда мода становится все более осознанной, вещи из эпохи СССР оказываются на передовой.
Пальто свободного покроя спортивного стиля. Автор модели Вячеслав Зайцев, 1976
Пальто свободного покроя спортивного стиля. Автор модели Вячеслав Зайцев, 1976
Винтажные пальто, фуфайки, куртки с армейскими элементами — все это вернулось не ради шутки, а ради смысла. Люди устали от спонтанного потребления и массовых копий. Хочется текстуры, характера, истории. В советских вещах все это есть, именно потому они и стали популярными у молодежи.
Теперь такие предметы не просто носят — их переосмысливают. Дизайнеры и стилисты обращаются к советской классике, видя в ней не образцы времен тотального дефицита, а источник вдохновения.

Советский гардероб глазами модельеров 2025 года

Тренды нового сезона — это те вещи, которые когда-то были самыми обычными.
К примеру, клетчатый шерстяной шарф, когда-то повседневная необходимость: длинный, тяжелый, колючий. Сегодня клетка вновь захватила подиумы. Грубая фактура придает образу харизму, а история — глубину.
Сувенирные кепки и шапки с символикой СССР и надписями "Россия"
Вельветовый пиджак, некогда обязательный атрибут советской интеллигенции — от инженера до преподавателя, сегодня возвращается как икона "тихого люкса". Только теперь его носят не с потертым портфелем, а с массивными ботинками, джинсами и серебряными кольцами. Вельвет, который в прошлом казался скучным, стал минималистической роскошью.
Платье-халат — униформа советских домохозяек — переживает второе рождение. Из ситца и фланели оно превратилось в элегантный предмет дамского гардероба. Современные дизайнеры добавляют асимметрию, драпировку, металлические пояса. Платье остается тем же удобным, "на запах", но из четырех комнат "хрущевки" оно смело выходит на широкие улицы.
А еще шапка-петушок — в 90-е предмет дворовых насмешек — вдруг снова на пике популярности. Молодежь надевает ее с пуховиками oversize, кожаными пальто и строгими костюмами.
XXVII сезон Volvo-Недели моды в Москве
Не остались без внимания и лакированные сапоги, некогда мечта каждой модницы конца 70-х. Тогда их блеск был знаком успеха, а сегодня стал символом уверенности в себе. Модные бренды создают модели с квадратным носом, устойчивым каблуком, мягкой кожей. Они идеально сочетаются с шерстяными пальто и юбками миди, придавая образу элегантность.
И наконец — байковая рубашка, элемент "рабочей эстетики". В СССР ее носили везде: от общежитий до цехов. Сейчас же она превратилась в неотъемлемый атрибут урбанизма. Байковую рубашку надевают поверх футболок, используют вместо куртки, комбинируют с брюками карго. Это простая, но выразительная вещь, которая говорит о комфорте и независимости.
Современные дизайнеры не просто копируют формы, они разговаривают с эпохой. Гоша Рубчинский, Демна Гвасалия и десятки молодых российских мастеров сделали советский минимализм частью мировой модной карты.
Футболист "Динамо" Игорь Колыванов с семьей
Любовь к трем полоскам снова достигла апогея

На самом деле "адики" любили в СССР всегда, но сейчас к ним относятся с какой-то особой ностальгической любовью. Началось все в 1979 году, когда на московской фабрике по лицензии выпустили первые кроссовки "Адидас". Тогда мало кто понимал, что синие замшевые ботинки с белыми полосками и желтой подошвой станут не просто спортивной обувью.
За границей эта модель быстро исчезла с полок, а у нас, наоборот, прожила долгую жизнь. После распада СССР "адидасы" хлынули в страну из-за рубежа, чаще всего из Китая.
Посетитель на открытии флагманского бутика Adidas Originals
Три полоски в СССР означали нечто большее — мечту о другой, "заграничной" жизни, где все блестит, где все можно. В них ходили на дискотеки, на свидания и даже на демонстрации.
Рабочие парни конца 80-х щеголяли в кооперативных костюмах с полосами по бокам — хвалились кусочком недоступного Запада. С тех пор мода на "три полоски" никуда не делась. Она пережила распад страны, смену строя и модных трендов. Сегодня их можно увидеть на новых спортивных костюмах, женских брюках, бомберах.

Европейцы посмеялись над советскими панталонами

И пока мы с воодушевлением приветствовали "западную моду", гости из-за рубежа показательно фыркали в адрес наших ателье. Это сейчас кутюрье тащат на подиумы ушанки и фуфайки. А в советское время было по-другому.
Девушки едят мороженое зимой
Так, "Лайф" напоминает, как Ив Монтан, приехавший в СССР, был поражен тем, как одеваются советские женщины: купил несколько пар теплых панталон и, вернувшись во Францию, устроил из них показ — в насмешку.
Впрочем, если сейчас посмотреть на подиумы, заметно, что европейцы, которые раньше смеялись над нашими панталонами, сейчас сами в них щеголяют. И да, уже никто не смеется.
Вещи, созданные без излишеств, оказались удивительно современными. И получили вторую жизнь в наши дни. Возможно, мир устал от бесконечной гонки за изысканным и прекрасным, и именно советская простота принесла долгожданное отрезвление.
Коллекция одежды из русских мехов осень-зима —1968/1969
Советская эстетика сегодня соединяет эпохи и характеры: старую ткань и новый взгляд, консерватизм и дерзость, скромность и уверенность. Почему же молодежь тянется к фуфайкам? Возможно, все дело в том, что школьники и студенты сейчас живут в цифровом мире, где все быстро теряет значение. И на этом фоне советская мода стала для них способом притормозить и почувствовать настоящее тепло.
 
 
 
