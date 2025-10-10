https://ria.ru/20251010/mintrud-2047418215.html
Минтруд поддерживает диверсификацию ставки по семейной ипотеке
Минтруд поддерживает диверсификацию ставки по семейной ипотеке
Минтруд поддерживает диверсификацию ставки по семейной ипотеке
Министерство труда и социальной защиты поддерживает предложение о диверсификации ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей, сообщил РИА... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T03:07:00+03:00
антон котяков
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
антон котяков, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество
Минтруд поддерживает диверсификацию ставки по семейной ипотеке
Котяков поддержал идею о диверсификации ставки по семейной ипотеке