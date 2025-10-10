Рейтинг@Mail.ru
03:07 10.10.2025
Минтруд поддерживает диверсификацию ставки по семейной ипотеке
Минтруд поддерживает диверсификацию ставки по семейной ипотеке
2025-10-10T03:07:00+03:00
2025-10-10T03:07:00+03:00
антон котяков
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
антон котяков, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество
Антон Котяков, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Общество
Минтруд поддерживает диверсификацию ставки по семейной ипотеке

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты поддерживает предложение о диверсификации ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей, сообщил РИА Новости министр труда Антон Котяков.
Соответствующее предложение ранее озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы поддерживаем диверсификацию", - сказал министр.
В Госдуме предложили сохранить льготы по ипотеке для семей с одним ребенком
27 сентября, 04:20
 
Антон КотяковВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФОбщество
 
 
