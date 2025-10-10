В Минске обсудили реализацию союзных программ

МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Спикер верхней палаты белорусского парламента - Совета Республики Национального собрания Наталья Качанова и государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев обсудили реализацию союзных программ и снятие барьеров на пути их выполнения, сообщила пресс-служба палаты.

"Сегодня в Совете Республики состоялась встреча председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым . Во встрече приняли участие председатель постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник , руководитель представительства постоянного Комитета Союзного государства в г. Минске Анатолий Маркевич", - говорится в сообщении.

Как сообщило агентство Белта, Кочанова заявила, что на пути реализации союзных программ не должно быть барьеров.

"Интеграционное объединение - Союзное государство - уникальное в своем роде и может служить примером для многих интеграционных объединений. Конечно, мы понимаем, что основой и фундаментом для такого тесного сотрудничества являются добрые, дружеские отношения, которые уже давно сложились между нашими лидерами Александром Лукашенко Владимиром Путиным . Понимая те задачи, которые ставят наши лидеры, мы должны продолжать их реализовывать и воплощать в жизнь во благо наших народов, наших стран", - сказала Кочанова.

По ее словам, результаты торгово-экономического сотрудничества Беларуси России не могут не радовать. Товарооборот за прошлый год превысил 50 миллиардов долларов.

"Это выдающееся достижение, и этот вопрос лидеры обсуждали и в Волгограде , и при других встречах. За первое полугодие такая динамика сохраняется", - добавила Кочанова.

Она сказала, что парламентарии должны более плотно работать по всем вопросам, которые касаются интеграционных процессов.

Сергей Глазьев отметил, что встреча прошла в формате содержательного и открытого диалога.

"Обсудили ряд вопросов, связанных с дальнейшим функционированием Союзного государства в рамках тех приоритетных направлений, которые намечены главами государств. Мы сейчас готовим новые основные направления. Действующие заканчиваются в следующем году. Возможно, мы их синхронизируем с циклом планирования, который действует в Беларуси", - сказал госсекретарь.