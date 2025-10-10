Рейтинг@Mail.ru
В Минске обсудили реализацию союзных программ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
22:47 10.10.2025
В Минске обсудили реализацию союзных программ
В Минске обсудили реализацию союзных программ - РИА Новости, 10.10.2025
В Минске обсудили реализацию союзных программ
Спикер верхней палаты белорусского парламента - Совета Республики Национального собрания Наталья Качанова и государственный секретарь Союзного государства... РИА Новости, 10.10.2025
В Минске обсудили реализацию союзных программ

Качанова и Глазьев обсудили реализацию союзных программ

© РИА Новости / Андрей Александров
Государственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Белоруссии . Архивное фото
МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Спикер верхней палаты белорусского парламента - Совета Республики Национального собрания Наталья Качанова и государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев обсудили реализацию союзных программ и снятие барьеров на пути их выполнения, сообщила пресс-служба палаты.
"Сегодня в Совете Республики состоялась встреча председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым. Во встрече приняли участие председатель постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник, руководитель представительства постоянного Комитета Союзного государства в г. Минске Анатолий Маркевич", - говорится в сообщении.
Как сообщило агентство Белта, Кочанова заявила, что на пути реализации союзных программ не должно быть барьеров.
"Интеграционное объединение - Союзное государство - уникальное в своем роде и может служить примером для многих интеграционных объединений. Конечно, мы понимаем, что основой и фундаментом для такого тесного сотрудничества являются добрые, дружеские отношения, которые уже давно сложились между нашими лидерами Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Понимая те задачи, которые ставят наши лидеры, мы должны продолжать их реализовывать и воплощать в жизнь во благо наших народов, наших стран", - сказала Кочанова.
По ее словам, результаты торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России не могут не радовать. Товарооборот за прошлый год превысил 50 миллиардов долларов.
"Это выдающееся достижение, и этот вопрос лидеры обсуждали и в Волгограде, и при других встречах. За первое полугодие такая динамика сохраняется", - добавила Кочанова.
Она сказала, что парламентарии должны более плотно работать по всем вопросам, которые касаются интеграционных процессов.
Сергей Глазьев отметил, что встреча прошла в формате содержательного и открытого диалога.
"Обсудили ряд вопросов, связанных с дальнейшим функционированием Союзного государства в рамках тех приоритетных направлений, которые намечены главами государств. Мы сейчас готовим новые основные направления. Действующие заканчиваются в следующем году. Возможно, мы их синхронизируем с циклом планирования, который действует в Беларуси", - сказал госсекретарь.
По его словам, будут рассмотрены планы развития всех отраслей и определены общие индикаторы для двух стран.
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, Белоруссия, Россия, Волгоград, Сергей Глазьев, Наталья Кочанова, Сергей Алейник, Союзное государство
 
 
