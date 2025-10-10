Лукашенко призвал страны СНГ видеть партнеров друг в друге

МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате в Душанбе призвал лидеров стран Содружества укреплять экономический фундамент и видеть партнеров друг в друге, передает белорусское госагентство Белта.

"Давайте не потеряем то, что наработано поколениями наших людей. Давайте видеть партнеров в первую очередь друг в друге, максимально расширять взаимодействие без всяких закрытых тем", - призвал белорусский лидер.