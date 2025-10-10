Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко призвал страны СНГ видеть партнеров друг в друге
10.10.2025
Лукашенко призвал страны СНГ видеть партнеров друг в друге
Лукашенко призвал страны СНГ видеть партнеров друг в друге

Лукашенко призвал лидеров стран СНГ укреплять экономический фундамент

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании совета глав государств СНГ в узком составе в Душанбе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании совета глав государств СНГ в узком составе в Душанбе
МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате в Душанбе призвал лидеров стран Содружества укреплять экономический фундамент и видеть партнеров друг в друге, передает белорусское госагентство Белта.
"Давайте не потеряем то, что наработано поколениями наших людей. Давайте видеть партнеров в первую очередь друг в друге, максимально расширять взаимодействие без всяких закрытых тем", - призвал белорусский лидер.
Заседание совета глав государств СНГ в расширенном составе в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Лидеры СНГ договорились об укреплении пограничной безопасности
Вчера, 13:38
Он подчеркнул, что "в основе многих, если не всех, современных конфликтов лежат экономика и конкуренция". "Чтобы выстоять в этой борьбе, обеспечить устойчивое развитие и повышение благосостояния всех наших стран, нужно укреплять экономический фундамент и углублять торговое и инвестиционное сотрудничество, производственную кооперацию", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии также отметил, что активизация интеграционного взаимодействия государств Евразии приобретает характер устойчивой тенденции. Одним из стратегических направлений в деятельности Содружества Лукашенко назвал укрепление авторитета и позиционирование СНГ на международной арене. "Активизация интеграционного взаимодействия государств Евразии, рост интереса к сотрудничеству с нашими общими структурами со стороны третьих стран приобретают характер устойчивой тенденции", - заявил белорусский президент.
"Посмотрите, как в этом плане продвинулась Шанхайская организация сотрудничества, какие результаты есть у ЕАЭС. Содружеству Независимых Государств тоже необходимо укреплять взаимодействие со странами и организациями-единомышленниками для продвижения согласованной международной повестки, отстаивания наших подходов и ценностей", - заявил Лукашенко. В этой связи он подчеркнул, что общим интересам отвечает наделение ШОС статусом наблюдателя в Содружестве. Кроме того, президент Белоруссии всецело поддержал инициативу президента Казахстана об учреждении формата "СНГ плюс".
Неформальная встреча лидеров СНГ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Таджикистане опубликовали кадры вечерней прогулки Путина и лидеров СНГ
Вчера, 08:30
 
