Плакаты с главой ЕК фон дер Ляйен в образе кукловода на улицах Венгрии

Плакаты с главой ЕК фон дер Ляйен в образе кукловода на улицах Венгрии

© РИА Новости Плакаты с главой ЕК фон дер Ляйен в образе кукловода на улицах Венгрии

В Венгрии появились плакаты с фон дер Ляйен в образе кукловода

БУДАПЕШТ, 9 окт — РИА Новости. На улицах Будапешта появились плакаты с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в образе кукловода, который с помощью своих марионеток хочет повысить в Венгрии налоги, передает корреспондент РИА Новости.

На синем фоне постеров изображена улыбающаяся фон дер Ляйен в ярко-желтом пиджаке. Она, как кукловод, держит в руках специальные ваги с нитями, к которым крепятся куклы. Подпись гласит: "Брюссельские марионетки хотят поднять налоги. Выступим против повышения налогов".

© РИА Новости Плакаты с главой ЕК фон дер Ляйен в образе кукловода на улицах Венгрии © РИА Новости Плакаты с главой ЕК фон дер Ляйен в образе кукловода на улицах Венгрии

Первого октября в Венгрии стартовала очередная национальная консультация, в ходе которой население спрашивают об отношении к налоговой политике и возможному отказу от российских энергоносителей. С идеей провести консультацию выступил премьер-министр Виктор Орбан после того, как в интернет утекли планы поддерживаемой Брюсселем оппозиции сократить налоговые льготы в случае прихода к власти после парламентских выборов в апреле 2026 года.

Анкеты рассылаются по почте, в них пять вопросов. Четыре посвящены налоговой политике: венгров спрашивают, хотят ли они замены подоходного налога с фиксированной ставкой на многоуровневую систему с более высокой ставкой; согласны ли на сокращение семейных и отмену налоговых льгот для молодежи и матерей; одобряют ли повышение корпоративного налога.

Пятый вопрос касается отказа от закупок российских нефти и газа. Граждан просят ответить, считают ли они, что Венгрия должна закупать энергоносители из более дорогих источников, даже если это увеличит расходы на коммунальные услуги и приведет к отмене программы снижения коммунальных платежей.

Консультация продлится до конца ноября.

По словам главы администрации премьер-министра Гергея Гуйяша, МВФ рассчитал, что отказ от российских энергоносителей обойдется Венгрии примерно в десять миллиардов долларов и обернется потерей более четырех процентов ВВП.

В последние годы власти Венгрии развернули широкую программу налоговых льгот для населения, особенно для молодежи и многодетных семей. Так, с 1 октября матерей троих детей освободили от подоходного налога, а с января молодые матери одного или двух детей могут получить скидку на этот налог.

Что касается корпоративного налога, то, как отметил парламентский госсекретарь кабинета премьер-министра Балаж Хидвеги, правительство Орбана снизило его с 19 до девяти процентов. Это привело к серьезному росту инвестиций из-за рубежа, созданию миллиона рабочих мест и рекордно низкому уровню безработицы.