В Венгрии появились плакаты с фон дер Ляйен в образе кукловода - РИА Новости, 10.10.2025
10:08 10.10.2025 (обновлено: 15:22 10.10.2025)
В Венгрии появились плакаты с фон дер Ляйен в образе кукловода
в мире
венгрия
брюссель
украина
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
мвф
евросоюз
в мире, венгрия, брюссель, украина, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, мвф, евросоюз
В мире, Венгрия, Брюссель, Украина, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, МВФ, Евросоюз
БУДАПЕШТ, 9 окт — РИА Новости. На улицах Будапешта появились плакаты с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в образе кукловода, который с помощью своих марионеток хочет повысить в Венгрии налоги, передает корреспондент РИА Новости.
На синем фоне постеров изображена улыбающаяся фон дер Ляйен в ярко-желтом пиджаке. Она, как кукловод, держит в руках специальные ваги с нитями, к которым крепятся куклы. Подпись гласит: "Брюссельские марионетки хотят поднять налоги. Выступим против повышения налогов".
Первого октября в Венгрии стартовала очередная национальная консультация, в ходе которой население спрашивают об отношении к налоговой политике и возможному отказу от российских энергоносителей. С идеей провести консультацию выступил премьер-министр Виктор Орбан после того, как в интернет утекли планы поддерживаемой Брюсселем оппозиции сократить налоговые льготы в случае прихода к власти после парламентских выборов в апреле 2026 года.
Анкеты рассылаются по почте, в них пять вопросов. Четыре посвящены налоговой политике: венгров спрашивают, хотят ли они замены подоходного налога с фиксированной ставкой на многоуровневую систему с более высокой ставкой; согласны ли на сокращение семейных и отмену налоговых льгот для молодежи и матерей; одобряют ли повышение корпоративного налога.
Пятый вопрос касается отказа от закупок российских нефти и газа. Граждан просят ответить, считают ли они, что Венгрия должна закупать энергоносители из более дорогих источников, даже если это увеличит расходы на коммунальные услуги и приведет к отмене программы снижения коммунальных платежей.
Консультация продлится до конца ноября.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
На Западе запаниковали после заявления фон дер Ляйен о войне с Россией
9 октября, 16:30
По словам главы администрации премьер-министра Гергея Гуйяша, МВФ рассчитал, что отказ от российских энергоносителей обойдется Венгрии примерно в десять миллиардов долларов и обернется потерей более четырех процентов ВВП.
В последние годы власти Венгрии развернули широкую программу налоговых льгот для населения, особенно для молодежи и многодетных семей. Так, с 1 октября матерей троих детей освободили от подоходного налога, а с января молодые матери одного или двух детей могут получить скидку на этот налог.
Что касается корпоративного налога, то, как отметил парламентский госсекретарь кабинета премьер-министра Балаж Хидвеги, правительство Орбана снизило его с 19 до девяти процентов. Это привело к серьезному росту инвестиций из-за рубежа, созданию миллиона рабочих мест и рекордно низкому уровню безработицы.
С 2010 года правительство 15 раз спрашивало мнение населения по важным вопросам. В последние годы темами консультаций становились прием Украины в ЕС, негативный эффект антироссийских санкций и защита суверенитета от посягательств Брюсселя. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. В среднем в них принимают участие полтора-два миллиона из десятимиллионного населения страны.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
СМИ: Макрон язвительно высмеял фон дер Ляйен
6 октября, 02:58
 
В миреВенгрияБрюссельУкраинаВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенМВФЕвросоюз
 
 
