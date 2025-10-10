https://ria.ru/20251010/konstantinovka-2047638458.html
ВС России вошли в Константиновку в ДНР, заявил Марочко
ВС России вошли в Константиновку в ДНР, заявил Марочко - РИА Новости, 10.10.2025
ВС России вошли в Константиновку в ДНР, заявил Марочко
Российская армия вошла в Константиновку в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T23:39:00+03:00
2025-10-10T23:39:00+03:00
2025-10-10T23:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
андрей марочко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772320_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b0de345179d8b18d3e3198e34ec93e7.jpg
https://ria.ru/20251007/fedorovka-2046798599.html
константиновка
донецкая народная республика
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772320_82:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_6939d4de767620e47ff4c02b48e85d95.jpg
безопасность, константиновка, донецкая народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко
ВС России вошли в Константиновку в ДНР, заявил Марочко
