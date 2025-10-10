Рейтинг@Mail.ru
ВС России вошли в Константиновку в ДНР, заявил Марочко
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:39 10.10.2025
ВС России вошли в Константиновку в ДНР, заявил Марочко
ВС России вошли в Константиновку в ДНР, заявил Марочко - РИА Новости, 10.10.2025
ВС России вошли в Константиновку в ДНР, заявил Марочко
Российская армия вошла в Константиновку в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 10.10.2025
ВС России вошли в Константиновку в ДНР, заявил Марочко

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Российская армия вошла в Константиновку в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Наши военнослужащие совершили рывок с направления населенного пункта Предтечино по направлению населенного пункта Константиновка и вошли на окраины данного населенного пункта", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что сейчас идут ожесточенные бои на восточных окраинах Константиновки. Он уточнил, что говорить о закреплении наших военнослужащих пока еще рано.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
ВС России освободили Федоровку в ДНР
7 октября, 12:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаАндрей Марочко
 
 
