Депутат Малькевич не признал вину в хищении 37 миллионов рублей
Депутат Малькевич не признал вину в хищении 37 миллионов рублей - РИА Новости, 10.10.2025
Депутат Малькевич не признал вину в хищении 37 миллионов рублей
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич не признаёт вину в хищении 37 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T18:54:00+03:00
2025-10-10T18:54:00+03:00
2025-10-10T18:57:00+03:00
