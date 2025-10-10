Рейтинг@Mail.ru
18:54 10.10.2025 (обновлено: 18:57 10.10.2025)
Депутат Малькевич не признал вину в хищении 37 миллионов рублей
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич не признаёт вину в хищении 37 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 10.10.2025
Депутат Малькевич не признал вину в хищении 37 миллионов рублей

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramДепутат заксобрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич в зале суда
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич в зале суда
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич не признаёт вину в хищении 37 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Не признаю", - сказал Малькевич, отвечая на вопрос о признании вины.
