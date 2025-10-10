https://ria.ru/20251010/kamnev-2047582317.html
Суд рассмотрит вопрос об аресте блогера Камнева в закрытом режиме
Суд рассмотрит вопрос об аресте блогера Камнева в закрытом режиме - РИА Новости, 10.10.2025
Суд рассмотрит вопрос об аресте блогера Камнева в закрытом режиме
Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте блогера Николая Камнева по делу о хищении у Агентства по ТВ и радио Петербурга более 37... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T17:35:00+03:00
2025-10-10T17:35:00+03:00
2025-10-10T17:41:00+03:00
происшествия
москва
санкт-петербург
газпром
москва
санкт-петербург
Суд рассмотрит вопрос об аресте блогера Камнева в закрытом режиме
Вопрос об аресте блогера Камнева по делу о хищении рассмотрят в закрытом режиме