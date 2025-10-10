Суд рассмотрит вопрос об аресте блогера Камнева в закрытом режиме

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте блогера Николая Камнева по делу о хищении у Агентства по ТВ и радио Петербурга более 37 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.