Ученые заявили об экстремально высокой сейсмической активности на Камчатке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 окт – РИА Новости. Сейсмическая обстановка в Камчатском крае остается напряженной после мощного землетрясения 30 июля магнитудой 8,8, сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.
"Землетрясение 29 июля 2025 года (30 июля по камчатскому времени) MW = 8.8 сопровождается афтершоковой последовательностью, убывающей с течением времени", — отмечают сейсмологи.
По данным специалистов, за прошедшую неделю зафиксировано 18 ощутимых афтершоков, 12 из которых ощущались в Петропавловске-Камчатском. Самое сильное событие произошло 5 октября магнитудой 5,7.
"Самые сильные сотрясения 5 баллов по ШСИ-17 вызвало событие 5 октября 2025 года в 05.53 UTC (17.53 по Камчатке, 08.53 мск) с ML = 5.7 (с эпицентром в Тихом океане в 16 километрах на юго-восток от Шипунского мыса) на мысе Шипунском и 4–5 баллов на кордоне Семячик", — уточнили в службе.