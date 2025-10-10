Рейтинг@Mail.ru
Ученые заявили об экстремально высокой сейсмической активности на Камчатке - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:03 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/kamchatka-2047427193.html
Ученые заявили об экстремально высокой сейсмической активности на Камчатке
Ученые заявили об экстремально высокой сейсмической активности на Камчатке - РИА Новости, 10.10.2025
Ученые заявили об экстремально высокой сейсмической активности на Камчатке
Сейсмическая обстановка в Камчатском крае остается напряженной после мощного землетрясения 30 июля магнитудой 8,8, сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T06:03:00+03:00
2025-10-10T06:03:00+03:00
петропавловск-камчатский
камчатский край
камчатка
российская академия наук
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607220_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_744d37ef72c018e5cfc3f98f7e471ae8.jpg
https://ria.ru/20250825/effekt-2037432333.html
https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033327462.html
петропавловск-камчатский
камчатский край
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607220_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16b362691f2846ca84bac69f478f777d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петропавловск-камчатский, камчатский край, камчатка, российская академия наук, происшествия
Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Камчатка, Российская академия наук, Происшествия
Ученые заявили об экстремально высокой сейсмической активности на Камчатке

Сейсмическая обстановка в Камчатском крае остается напряженной

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" в Новосибирске
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра Единая геофизическая служба РАН в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 окт – РИА Новости. Сейсмическая обстановка в Камчатском крае остается напряженной после мощного землетрясения 30 июля магнитудой 8,8, сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.
"Землетрясение 29 июля 2025 года (30 июля по камчатскому времени) MW = 8.8 сопровождается афтершоковой последовательностью, убывающей с течением времени", — отмечают сейсмологи.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Камчатка поехала к Америке": ученые предупредили об "эффекте домино"
25 августа, 19:03
По данным специалистов, за прошедшую неделю зафиксировано 18 ощутимых афтершоков, 12 из которых ощущались в Петропавловске-Камчатском. Самое сильное событие произошло 5 октября магнитудой 5,7.
"Самые сильные сотрясения 5 баллов по ШСИ-17 вызвало событие 5 октября 2025 года в 05.53 UTC (17.53 по Камчатке, 08.53 мск) с ML = 5.7 (с эпицентром в Тихом океане в 16 километрах на юго-восток от Шипунского мыса) на мысе Шипунском и 4–5 баллов на кордоне Семячик", — уточнили в службе.
Уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции оценивается учеными как экстремально высокий по шкале СОУС'09. В городах Петропавловск-Камчатский и Вилючинск наблюдались сотрясения интенсивностью 3-4 балла, в Елизово — до 3-4 баллов.
Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
"Это лишь начало". Ученые запаниковали после землетрясения на Камчатке
4 августа, 18:17
 
Петропавловск-КамчатскийКамчатский крайКамчаткаРоссийская академия наукПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала