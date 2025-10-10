Кадыров разыграет iPhone среди участников голосования за символы на купюре

ГРОЗНЫЙ, 10 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил среди участников Всероссийского голосования за символы на новой 500-рублёвой банкноте конкурс, где разыгрываются десять iPhone 17.

"Я призываю всех жителей нашей республики принять активное участие в голосовании и поддержать "Грозный-Сити"! Каждый ваш голос очень важен", — написал Кадыров.