Кадыров разыграет iPhone среди участников голосования за символы на купюре

ГРОЗНЫЙ, 10 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил среди участников Всероссийского голосования за символы на новой 500-рублёвой банкноте конкурс, где разыгрываются десять iPhone 17.
Центробанк 1 октября объявил о старте голосования по новому дизайну банкноты номиналом 500 рублей. Каждому участнику голосования предстоит выбрать два символа: для лицевой стороны банкноты — из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной — из объектов регионов СКФО. Голосование продлится до 12:00 14 октября. На основе достопримечательностей, которые наберут большинство голосов, художники Центробанка и Гознака разработают композицию банкноты.
"Сегодня очень нужна поддержка каждого, кто любит город Грозный и Чеченскую Республику. В связи с этим я объявляю масштабный конкурс среди жителей Чеченской Республики и всех желающих! Будут разыграны 10 единиц iPhone 17", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Для участия в конкурсе, рассказал глава региона, необходимо проголосовать за "Грозный-Сити" на сайте Банка России, сделать четыре скриншота подтверждения голосования со всех платформ ("ВКонтакте", "Одноклассники", электронная почта и "Госуслуги") и опубликовать их у себя в социальных сетях с хештегом #ГолосуюЗаЧечню. Кадыров отметил, что победитель будет определён рандомным способом. Конкурс завершится в субботу в 12.00.
"Я призываю всех жителей нашей республики принять активное участие в голосовании и поддержать "Грозный-Сити"! Каждый ваш голос очень важен", — написал Кадыров.
