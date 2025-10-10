Рейтинг@Mail.ru
10:31 10.10.2025 (обновлено: 12:05 10.10.2025)
Главе редакции Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения
Главе редакции Sputnik Азербайджан Игорю Картавых изменили меру пресечения на домашний арест, сообщил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Игорь Картавых
Игорь Картавых. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Главе редакции Sputnik Азербайджан Игорю Картавых изменили меру пресечения на домашний арест, сообщил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Руководителю Sputnik Азербайджан Игорю Картавых изменена мера пресечения на домашний арест. Сейчас он находится в Баку", — сказал он РИА Новости.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила агентству, что Картавых посетили представители посольства. Во время ареста они были на связи с журналистом, оказывали задержанному помощь, учитывая состояние его здоровья, при содействии азербайджанской стороны.
Местные власти 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы. Главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова арестовали на четыре месяца.
"Россия сегодня" призвала Баку освободить своих сотрудников и немедленно урегулировать неприемлемую ситуацию.
Азербайджан Баку Дмитрий Киселев Sputnik Азербайджан В мире Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
 
 
