Главе редакции Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Главе редакции Sputnik Азербайджан Игорю Картавых изменили меру пресечения на домашний арест, сообщил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

« "Руководителю Sputnik Азербайджан Игорю Картавых изменена мера пресечения на домашний арест. Сейчас он находится в Баку", — сказал он РИА Новости.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила агентству, что Картавых посетили представители посольства. Во время ареста они были на связи с журналистом, оказывали задержанному помощь, учитывая состояние его здоровья, при содействии азербайджанской стороны.

Местные власти 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы. Главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова арестовали на четыре месяца.