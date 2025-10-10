Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура рассматривает проект досудебного соглашения с Менчицем - РИА Новости, 10.10.2025
06:16 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/genprokuratura-2047428338.html
Генпрокуратура рассматривает проект досудебного соглашения с Менчицем
Генпрокуратура рассматривает проект досудебного соглашения с Менчицем - РИА Новости, 10.10.2025
Генпрокуратура рассматривает проект досудебного соглашения с Менчицем
Генпрокуратура рассматривает проект досудебного соглашения с гендиректором компании "Комплайн софт" Антоном Менчицем, который признал вину по делу о хищении 180 РИА Новости, 10.10.2025
происшествия
россия
ростелеком
генеральная прокуратура рф
ibm
россия
происшествия, россия, ростелеком, генеральная прокуратура рф, ibm
Происшествия, Россия, Ростелеком, Генеральная прокуратура РФ, IBM
Генпрокуратура рассматривает проект досудебного соглашения с Менчицем

ГП изучает проект соглашения с Менчицем по делу о хищении у "Ростелекома"

© РИА Новости / Руслан КривобокГенеральная прокуратура РФ
Генеральная прокуратура РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Генеральная прокуратура РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Генпрокуратура рассматривает проект досудебного соглашения с гендиректором компании "Комплайн софт" Антоном Менчицем, который признал вину по делу о хищении 180 миллионов рублей при закупках программного обеспечения для "Ростелекома", сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.
Ранее Менчиц дал подробные правдивые показания, изобличающие себя и иных участников событий, признал вину, в содеянном раскаялся, заявил ходатайство о предоставлении реквизитов для возмещения ущерба, оказывает благотворительную помощь участникам СВО, заявил о намерении заключить досудебное соглашение, отметил источник.
14 ноября 2024, 22:24
Топ-менеджера "Ростелекома" арестовали по делу о мошенничестве
14 ноября 2024, 22:24
"Проект досудебного соглашения Менчица о сотрудничестве сейчас находится на рассмотрении в прокуратуре", - рассказал собеседник агентства.
По делу проходят два фигуранта: директор департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Владимир Шадрин и гендиректор компании "Комплайн софт" Антон Менчиц.
Дело расследует ГСУСК России.
Обоим фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
7 октября, 15:44
Экс-замдиректора верфи "Янтарь" обвинили в хищении на гособоронзаказе
7 октября, 15:44
В обвинении речь идет о договоре между "Комплаинс Софт" и ПАО "Ростелеком" о закупке лицензий IBM QRad (программное обеспечение, отвечающее за кибербезопасность и отражение кибератак).
Органы следствия считают Менчица организатором преступления. По данным следствия, лицензии были куплена по завышенной стоимости, в связи с чем во время закупки было похищено свыше 180 миллионов рублей. Ранее он признал вину и раскаялся в содеянном.
Сам Шадрин вину не признает. Обоим грозит до десяти лет лишения свободы.
3 октября, 14:36
В Челябинске арестовали второго подозреваемого в хищении 41 миллиона рублей
3 октября, 14:36
 
ПроисшествияРоссияРостелекомГенеральная прокуратура РФIBM
 
 
