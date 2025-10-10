Генпрокуратура рассматривает проект досудебного соглашения с Менчицем

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Генпрокуратура рассматривает проект досудебного соглашения с гендиректором компании "Комплайн софт" Антоном Менчицем, который признал вину по делу о хищении 180 миллионов рублей при закупках программного обеспечения для "Ростелекома", сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.
Ранее Менчиц дал подробные правдивые показания, изобличающие себя и иных участников событий, признал вину, в содеянном раскаялся, заявил ходатайство о предоставлении реквизитов для возмещения ущерба, оказывает благотворительную помощь участникам СВО, заявил о намерении заключить досудебное соглашение, отметил источник.
"Проект досудебного соглашения Менчица о сотрудничестве сейчас находится на рассмотрении в прокуратуре", - рассказал собеседник агентства.
По делу проходят два фигуранта: директор департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Владимир Шадрин и гендиректор компании "Комплайн софт" Антон Менчиц.
Дело расследует ГСУСК России.
Обоим фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
В обвинении речь идет о договоре между "Комплаинс Софт" и ПАО "Ростелеком" о закупке лицензий IBM QRad (программное обеспечение, отвечающее за кибербезопасность и отражение кибератак).
Органы следствия считают Менчица организатором преступления. По данным следствия, лицензии были куплена по завышенной стоимости, в связи с чем во время закупки было похищено свыше 180 миллионов рублей. Ранее он признал вину и раскаялся в содеянном.
Сам Шадрин вину не признает. Обоим грозит до десяти лет лишения свободы.