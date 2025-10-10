У ЕС нет альтернативы использованию активов ЦБ, заявил еврокомиссар

БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что у ЕС "нет альтернативы" использованию активов ЦБ РФ в качестве основы кредитования Украины, по этому вопросу есть подвижки.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.