16:30 10.10.2025
У ЕС нет альтернативы использованию активов ЦБ, заявил еврокомиссар
У ЕС нет альтернативы использованию активов ЦБ, заявил еврокомиссар
© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что у ЕС "нет альтернативы" использованию активов ЦБ РФ в качестве основы кредитования Украины, по этому вопросу есть подвижки.
"Мы конструктивно работаем с государствами-членами (ЕС – ред.) и ЕЦБ по этому вопросу (использованию активов ЦБ РФ в качестве основы кредитования Украины – ред.). Все признают, что это инновационное решение, и поэтому, кто говорит об инновациях, говорит о вопросах и комментариях. Мы усердно работаем над этим, мы сделали это сегодня, но за кулисами также проделана большая техническая работа, которая будет продолжена. В целом мы прогрессируем, и альтернатив нет", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав минфинов ЕС в Копенгагене.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Еврокомиссар рассказал о планах ЕК по займам для Украины под активы России
20 сентября, 15:02
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
МИД раскритиковал идеи ЕС о выплате Россией репараций Украине
8 октября, 14:50
 
