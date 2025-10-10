СМИ: ЕС продолжит соблюдать экологические нормы, несмотря на давление США

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Европейский союз продолжит соблюдать экологические нормы, несмотря на давление США пойти на уступки ради подписания сделки по пошлинам, сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников.

"Европейский союз обозначил, что он не уступит давлению Вашингтона отказаться от правил в сфере экологии, чтобы подписать сделку по пошлинам", - говорится в сообщении издания.