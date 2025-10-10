СМИ: ЕС продолжит соблюдать экологические нормы, несмотря на давление США

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Европейский союз продолжит соблюдать экологические нормы, несмотря на давление США пойти на уступки ради подписания сделки по пошлинам, сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников.
Ранее агентство Блумберг передавало, что в октябре администрация президента США Дональда Трампа представила Евросоюзу новое предложение по ведению "взаимной, справедливой и сбалансированной" торговли. Как сообщали источники, США уже долгое время хотят обсудить с ЕС законодательство блока в сфере технологий, корпоративного регулирования, борьбы с изменением климата, а также в цифровой сфере.
Как отмечает Politico, в предоставленном Вашингтоном документе говорится о необходимости Брюсселю отойти от правил, по которым американские компании обязаны составлять планы по борьбе с изменением климата, нарушением прав человека и экологических норм в их цепочках поставок.
"Европейский союз обозначил, что он не уступит давлению Вашингтона отказаться от правил в сфере экологии, чтобы подписать сделку по пошлинам", - говорится в сообщении издания.
Газета со ссылкой на председателя Еврокомиссии по торговле Сабин Вейэнд подчеркивает, что Евросоюз не собирается использовать предложения США в качестве основы для переговоров.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. При этом сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.