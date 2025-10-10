Дуров заявил, что не хочет отмечать свой 41-й день рождения

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не хочет праздновать свое 41-летие и выразил тревогу за свободу интернета из-за мер западных стран.

Основатель мессенждера пояснил, что решения, посягающие на свободу пользователей интернета принимают также ФРГ и Франция.

По его словам, новые меры ведут к разрушению всего, что осталось от предыдущих поколений: традиций, приватности, суверенитета, свободного рынка и свободы слова. Это ведет к моральному, интеллектуальному, экономическому и даже биологическому самоуничтожению, заключил Дуров.