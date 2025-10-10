https://ria.ru/20251010/durov-2047415322.html
Дуров заявил, что не хочет отмечать свой 41-й день рождения
Дуров заявил, что не хочет отмечать свой 41-й день рождения
Дуров заявил, что не хочет отмечать свой 41-й день рождения
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не хочет праздновать свое 41-летие и выразил тревогу за свободу интернета из-за мер западных стран. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T02:31:00+03:00
2025-10-10T02:31:00+03:00
2025-10-10T02:43:00+03:00
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не хочет праздновать свое 41-летие и выразил тревогу за свободу интернета из-за мер западных стран.
"Но мне не хочется праздновать. У нашего поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет, созданный нашими отцами… Некогда свободные страны вводят антиутопические меры, такие как цифровые удостоверения личности (Великобритания
), онлайн-проверка возраста (Австралия
) и массовое сканирование личных сообщений (ЕС
)", — написал он в Telegram-канале
.
Основатель мессенждера пояснил, что решения, посягающие на свободу пользователей интернета принимают также ФРГ и Франция.
По его словам, новые меры ведут к разрушению всего, что осталось от предыдущих поколений: традиций, приватности, суверенитета, свободного рынка и свободы слова. Это ведет к моральному, интеллектуальному, экономическому и даже биологическому самоуничтожению, заключил Дуров.