Первые частные дома подключили к сетевому газу в амурском Свободном

В Свободном построили новый газопровод протяженностью более 7,5 километра. Жители города первыми в регионе получили возможность газифицировать свои частные домовладения в рамках президентской программы догазификации. Сейчас появилась техническая возможность для подключения первых 17 домовладений по улице Калинина, и топливо пошло в первые четыре дома. Природный газ планируется использовать для приготовления пищи, отопления жилых помещений и горячего водоснабжения.