Первые частные дома подключили к сетевому газу в амурском Свободном

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 окт – РИА Новости. Первые частные домовладения подключены к сетевому газу в городе Свободный Амурской области, сообщает правительство региона.
Церемония запуска прошла по телемосту в рамках XIV Петербургского международного газового форума. В ней приняли участие председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, руководители и представители субъектов РФ. В Свободном символический огонь зажгли глава населенного пункта Владимир Константинов и начальник ремонтно-эксплуатационной службы в Амурской области АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" Павел Бызгаев.
"Программа социальной газификации сегодня перешла в активную фазу. Рассчитываем, что до конца следующего года к экологичному топливу будут подключены дома остальных жителей Свободного и округа, подавших заявки. Помимо этого, уже в следующем году в программу войдут села Благовещенского округа. Уверен, жителей Вехнеблаговещенского и Чигирей очень заинтересует возможность подключить свои дома к газу. В дальнейшем, с завершением строительства магистрального газопровода, мы сможет газифицировать 17 муниципалитетов области и уже к 2030 году вывести регион на уровень газификации в 30 процентов", - сказал губернатор Василий Орлов.
В Свободном построили новый газопровод протяженностью более 7,5 километра. Жители города первыми в регионе получили возможность газифицировать свои частные домовладения в рамках президентской программы догазификации. Сейчас появилась техническая возможность для подключения первых 17 домовладений по улице Калинина, и топливо пошло в первые четыре дома. Природный газ планируется использовать для приготовления пищи, отопления жилых помещений и горячего водоснабжения.
Газораспределительная сеть построена в рамках программ развития газоснабжения и газификации Амурской области на 2021-2025 годы.