Депутату Малькевичу назначили запрет определенных действий

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы избрал запрет определенных действий для депутата заксобрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича, обвиняемого по делу о хищении 37 миллионов рублей, передает в пятницу корреспондент РИА из зала суда.

По решению суда Малькевичу запрещено общаться с участниками процесса, а также приближаться ближе чем на 50 метров к зданиям фигурирующих в деле компаний. Помимо этого, судья обязала его своевременно являться по вызову следователя.