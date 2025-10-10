Рейтинг@Mail.ru
Депутату Малькевичу назначили запрет определенных действий - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 10.10.2025 (обновлено: 19:49 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/deputat-2047602106.html
Депутату Малькевичу назначили запрет определенных действий
Депутату Малькевичу назначили запрет определенных действий - РИА Новости, 10.10.2025
Депутату Малькевичу назначили запрет определенных действий
Басманный суд Москвы избрал запрет определенных действий для депутата заксобрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича, обвиняемого по делу о хищении 37... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T18:47:00+03:00
2025-10-10T19:49:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
москва
россия
александр малькевич
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047603774_0:60:972:607_1920x0_80_0_0_8557b174affa941c54da63627b2394ab.jpg
https://ria.ru/20251010/sud-2047484669.html
санкт-петербург
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047603774_0:0:954:715_1920x0_80_0_0_c2410d98101bebe81d0b34c0e0826a9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, москва, россия, александр малькевич, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Москва, Россия, Александр Малькевич, Следственный комитет России (СК РФ)
Депутату Малькевичу назначили запрет определенных действий

Депутату Малькевичу назначили запрет определенных действий по делу о хищении

© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramДепутат заксобрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич в зале суда
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич в зале суда - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич в зале суда
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы избрал запрет определенных действий для депутата заксобрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича, обвиняемого по делу о хищении 37 миллионов рублей, передает в пятницу корреспондент РИА из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать Малькевичу меру пресечения в виде запрета определенных действий", - огласил решение судья.
По решению суда Малькевичу запрещено общаться с участниками процесса, а также приближаться ближе чем на 50 метров к зданиям фигурирующих в деле компаний. Помимо этого, судья обязала его своевременно являться по вызову следователя.
Малькевич был избран в парламент Петербурга в сентябре 2024 года, до этого занимал пост гендиректора телеканала "Санкт-Петербург". Учредителем телеканала является АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию".
В пятницу СК РФ сообщил, что пятеро фигурантов обвиняются в хищении более 37 миллионов рублей из средств АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию", финансируемого за счет бюджета Санкт-Петербурга.
Бывший депутат Московской городской думы Максим Круглов, обвиняемый в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ, в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Суд арестовал имущество экс-депутата Мосгордумы Круглова
Вчера, 11:58
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМоскваРоссияАлександр МалькевичСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала