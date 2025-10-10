https://ria.ru/20251010/deputat-2047602106.html
Депутату Малькевичу назначили запрет определенных действий
Басманный суд Москвы избрал запрет определенных действий для депутата заксобрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича, обвиняемого по делу о хищении 37... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T18:47:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
москва
россия
александр малькевич
следственный комитет россии (ск рф)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
происшествия, санкт-петербург, москва, россия, александр малькевич, следственный комитет россии (ск рф)
