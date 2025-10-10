Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане экс-главу компании подозревают в уклонении от уплаты налогов
17:23 10.10.2025
В Дагестане экс-главу компании подозревают в уклонении от уплаты налогов
республика дагестан
россия
лакский район
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан, россия, лакский район, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Республика Дагестан, Россия, Лакский район, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
МАХАЧКАЛА, 10 окт - РИА Новости. Бывший генеральный директор частной компании в Дагестане подозревается в уклонении от уплаты налогов на 75 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"По версии следствия, в 2020-2022 годы подозреваемый, являясь генеральным директором компании, зарегистрированной в Лакском районе (Дагестана - ред.), осуществляя деятельность в сфере розничной торговли, путем представления в налоговый орган деклараций по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, содержащих заведомо ложные сведения о суммах, подлежащих исчислению и уплате в качестве налогов за указанный период, уклонился от уплаты налогов в размере более 75 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
Следователи возбудили против подозреваемого уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере (пункт "б" части 2 статьи 199 УК РФ). В СК отметили, что в ходе следствия будут приняты меры по возмещению ущерба, причиненного государству.
Жителя Тульской области будут судить за уклонение от уплаты налогов
1 августа, 13:28
1 августа, 13:28
 
