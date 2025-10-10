https://ria.ru/20251010/dagestan-2047578712.html
В Дагестане экс-главу компании подозревают в уклонении от уплаты налогов
В Дагестане экс-главу компании подозревают в уклонении от уплаты налогов - РИА Новости, 10.10.2025
В Дагестане экс-главу компании подозревают в уклонении от уплаты налогов
Бывший генеральный директор частной компании в Дагестане подозревается в уклонении от уплаты налогов на 75 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T17:23:00+03:00
2025-10-10T17:23:00+03:00
2025-10-10T17:23:00+03:00
республика дагестан
россия
лакский район
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
https://ria.ru/20250801/biznesmen-2032815044.html
республика дагестан
россия
лакский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, россия, лакский район, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Республика Дагестан, Россия, Лакский район, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
В Дагестане экс-главу компании подозревают в уклонении от уплаты налогов
В Дагестане экс-главу частной фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов