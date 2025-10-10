Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Большинство россиян (79,2%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 75,3% респондентов одобряют работу главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Восемь из десяти россиян (79,2%) заявили, что доверяют Путину, в то время как недоверие главе государства выразили 16,3% граждан. Кроме того, 75,3% респондентов ответили, что одобряют его деятельность на посту президента, 14,9% оценили негативно.
Работу правительства России одобряют 48,7% опрошенных, не одобряют - 20,3%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 60,5% россиян, 19,5% ответили, что не доверяют ему.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму РФ состоялись в ближайшее воскресенье, 33,8% участников опроса назвали "Единую Россию", 11,2% - ЛДПР, 10,1% - КПРФ, 8,2% - партию "Новые люди", 4,3% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,3% граждан РФ указали непарламентские партии.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 29 сентября по 5 октября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает, 1%.
Заявление президента Финляндии о Путине удивило журналиста
15 сентября, 11:41