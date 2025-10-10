Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 10.10.2025
11:02 10.10.2025
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Большинство россиян (79,2%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 75,3% респондентов одобряют работу главы государства, следует из результатов опроса... РИА Новости, 10.10.2025
РИА Новости
2025
РИА Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046209483_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_dfb2e4be05334dfc5d8671cf77a96243.jpg
россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия, политика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ, Госдума РФ, Единая Россия, Политика
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

ВЦИОМ: Путину доверяют 79,2% россиян

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Большинство россиян (79,2%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 75,3% респондентов одобряют работу главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Восемь из десяти россиян (79,2%) заявили, что доверяют Путину, в то время как недоверие главе государства выразили 16,3% граждан. Кроме того, 75,3% респондентов ответили, что одобряют его деятельность на посту президента, 14,9% оценили негативно.
Работу правительства России одобряют 48,7% опрошенных, не одобряют - 20,3%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 60,5% россиян, 19,5% ответили, что не доверяют ему.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму РФ состоялись в ближайшее воскресенье, 33,8% участников опроса назвали "Единую Россию", 11,2% - ЛДПР, 10,1% - КПРФ, 8,2% - партию "Новые люди", 4,3% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,3% граждан РФ указали непарламентские партии.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 29 сентября по 5 октября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает, 1%.
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинВЦИОМГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
