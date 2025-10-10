Родители арестованных в Баку россиян надеются на переговоры в Душанбе

КАЛИНИНГРАД,10 окт - РИА Новости. Родители арестованных в Баку россиян надеются на переговоры двух президентов в Душанбе, поскольку есть положительные сдвиги в отношениях, сообщил РИА Новости отец Ильи Безуглого, Игорь Безуглый.

Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России , которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Второго июля Игорь Безуглый заявил РИА Новости, что его сын Илья Безуглый находится среди задержанных.

"Мы все в большой надежде на сегодняшние переговоры в Душанбе между президентами. Есть положительные сдвиги в отношениях. Ждем все мы родственники восьми задержанных ребят, постоянно в интернете в поисках информации могущей повлиять на наших детей", - сказал Игорь Безуглый.

Безуглый уточнил, что сейчас находится в Баку, накануне ему разрешили свидание с сыном.