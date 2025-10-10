Рейтинг@Mail.ru
Родители арестованных в Баку россиян надеются на переговоры в Душанбе - РИА Новости, 10.10.2025
11:55 10.10.2025
Родители арестованных в Баку россиян надеются на переговоры в Душанбе
Родители арестованных в Баку россиян надеются на переговоры в Душанбе - РИА Новости, 10.10.2025
Родители арестованных в Баку россиян надеются на переговоры в Душанбе
Родители арестованных в Баку россиян надеются на переговоры двух президентов в Душанбе, поскольку есть положительные сдвиги в отношениях, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T11:55:00+03:00
2025-10-10T11:55:00+03:00
в мире
баку
душанбе
россия
баку
душанбе
россия
в мире, баку, душанбе, россия
В мире, Баку, Душанбе, Россия
Родители арестованных в Баку россиян надеются на переговоры в Душанбе

Родители арестованных в Баку россиян надеются на переговоры в Душанб

© Кадр видео, опубликованного азербайджанскими СМИЗадержанные в Баку россияне
Задержанные в Баку россияне - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Кадр видео, опубликованного азербайджанскими СМИ
Задержанные в Баку россияне. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД,10 окт - РИА Новости. Родители арестованных в Баку россиян надеются на переговоры двух президентов в Душанбе, поскольку есть положительные сдвиги в отношениях, сообщил РИА Новости отец Ильи Безуглого, Игорь Безуглый.
Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Второго июля Игорь Безуглый заявил РИА Новости, что его сын Илья Безуглый находится среди задержанных.
"Мы все в большой надежде на сегодняшние переговоры в Душанбе между президентами. Есть положительные сдвиги в отношениях. Ждем все мы родственники восьми задержанных ребят, постоянно в интернете в поисках информации могущей повлиять на наших детей", - сказал Игорь Безуглый.
Безуглый уточнил, что сейчас находится в Баку, накануне ему разрешили свидание с сыном.
"В настоящий момент Илья жив, здоров (слава богу), принимает таблетки против аритмии. Вроде как осложнений не наблюдается", - добавил Безуглый.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Россия призвала Азербайджан освободить задержанных россиян
4 сентября, 05:51
 
В миреБакуДушанбеРоссия
 
 
