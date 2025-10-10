Рейтинг@Mail.ru
Токаев предложил Путину обсудить строительство АЭС в Казахстане
15:21 10.10.2025 (обновлено: 16:32 10.10.2025)
Токаев предложил Путину обсудить строительство АЭС в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным предложил обсудить ряд совместных проектов, в том числе,... РИА Новости, 10.10.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Душанбе
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным предложил обсудить ряд совместных проектов, в том числе, строительство АЭС в Казахстане.
"Я думаю, что у нас есть о чем поговорить, потому что в повестке дня очень крупные вопросы, в частности, строительство атомной станции с прямым участием "Росатома". Есть и другие крупные проекты: достаточно сказать, что уже реализовано 114 проектов на сумму почти 22 м долларов", - сказал Токаев на встрече с Путиным "на полях" саммита СНГ. Эта работа, добавил он, будет продолжаться.
"12 ноября... состоится мой официальный визит по вашему приглашению в Россию. Мы придаем очень важное значение этому событию, готовимся. Считаем, что в каком-то смысле оно будет рубежным с точки зрения придания дополнительного импульса нашему стратегическому партнёрству, союзничеству", - сказал Токаев.
Он подчеркнул, что Россия и Казахстан являются естественными союзниками.
"Показатели хорошие: к моему визиту в Россию мы подходим с очень большим объемом взаимной торговли. В прошлом году она достигла 28 миллиардов долларов. Россия является одним из основных инвесторов в нашу экономику. За все годы российским бизнесом было вложено в нашу экономику более 26 миллиардов долларов. Только в прошлом году казахстанская экономика получила 4 миллиардов долларов российских инвестиций", - сказал Токаев.
Эта положительная динамика сохраняется и в текущем году, добавил он.
"Надеюсь, в следующем году или, в крайнем случае, через год мы добьемся такого очень важного показателя: 30-миллиардная отметка в нашей взаимной торговле", - сказал Токаев.
