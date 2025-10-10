Токаев предложил Путину обсудить строительство АЭС в Казахстане

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Душанбе

ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным предложил обсудить ряд совместных проектов, в том числе, строительство АЭС в Казахстане.

"Я думаю, что у нас есть о чем поговорить, потому что в повестке дня очень крупные вопросы, в частности, строительство атомной станции с прямым участием " Росатома ". Есть и другие крупные проекты: достаточно сказать, что уже реализовано 114 проектов на сумму почти 22 м долларов", - сказал Токаев на встрече с Путиным "на полях" саммита СНГ . Эта работа, добавил он, будет продолжаться.

"12 ноября... состоится мой официальный визит по вашему приглашению в Россию . Мы придаем очень важное значение этому событию, готовимся. Считаем, что в каком-то смысле оно будет рубежным с точки зрения придания дополнительного импульса нашему стратегическому партнёрству, союзничеству", - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что Россия и Казахстан являются естественными союзниками.

"Показатели хорошие: к моему визиту в Россию мы подходим с очень большим объемом взаимной торговли. В прошлом году она достигла 28 миллиардов долларов. Россия является одним из основных инвесторов в нашу экономику. За все годы российским бизнесом было вложено в нашу экономику более 26 миллиардов долларов. Только в прошлом году казахстанская экономика получила 4 миллиардов долларов российских инвестиций", - сказал Токаев.

Эта положительная динамика сохраняется и в текущем году, добавил он.