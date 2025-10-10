В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

https://ria.ru/20251010/aeroport-2047626806.html
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 10.10.2025
