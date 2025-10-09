Рейтинг@Mail.ru
Вучич заявил, что перебоев с топливом в Сербии не будет до Нового года - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/vuchich-2047309020.html
Вучич заявил, что перебоев с топливом в Сербии не будет до Нового года
Вучич заявил, что перебоев с топливом в Сербии не будет до Нового года - РИА Новости, 09.10.2025
Вучич заявил, что перебоев с топливом в Сербии не будет до Нового года
Президент Сербии Александр Вучич заверил граждан в том, что перебоев со снабжением нефтепродуктами из-за санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" NIS не... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T15:59:00+03:00
2025-10-09T15:59:00+03:00
в мире
сербия
сша
александр вучич
нефтяная индустрия сербии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg
https://ria.ru/20251009/nis-2047305206.html
https://ria.ru/20251007/vuchichi-2046834015.html
https://ria.ru/20251009/vuchich-2047303881.html
сербия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0b681a603c7c33da02194a4c6e241915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, сша, александр вучич, нефтяная индустрия сербии
В мире, Сербия, США, Александр Вучич, Нефтяная индустрия Сербии
Вучич заявил, что перебоев с топливом в Сербии не будет до Нового года

Вучич: перебоев с топливом из-за санкций против NIS не будет до Нового года

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 9 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заверил граждан в том, что перебоев со снабжением нефтепродуктами из-за санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" NIS не будет до Нового года, по его данным, хранилища ГСМ заполнены.
NIS утром в четверг сообщила о начале действия санкций США, которые были введены 10 января и многократно переносились. Оператор Адриатического нефтепровода JANAF в Хорватии заявил о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
NIS сможет перерабатывать нефть до 1 ноября, заявил Вучич
Вчера, 15:43
"Что касается топлива, мы сейчас гарантируем, что до Нового года ни у кого не будет никаких проблем. Всех нефтепродуктов – бензина, дизеля, мазута - у нас достаточно в резервах, все наши хранилища заполнены. Нам больше некуда закачивать", - сказал президент Сербии в четверг в обращении к гражданам.
Он отметил, что в дальнейшем встает вопрос о приобретении новых нефтепродуктов и переработке сырья.
"У нас в резервах всего 342 тысячи тонн дизеля, свыше 66 тысяч тонн бензина, что касается мазута, то у ЕПС (Электрохозяйства Сербии – ред.) он запасен на год, что исключительно важно, он нам иногда служит как добавка к углю, для повышения энергетической эффективности в печах, что имеет огромное значение для (производства - ред.) электрической энергии. В ТЭЦ мазут где-то есть, где-то нет, обеспечим его достаточно", - сказал президент.
JANAF является единственным поставщиком и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
Президент Сербии Александр Вучич выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Вучич обсудит с Россией ситуацию с санкциями США против NIS
7 октября, 14:11
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Вучич сообщил, что не приедет на Российскую энергетическую неделю в Москву
Вчера, 15:37
 
В миреСербияСШААлександр ВучичНефтяная индустрия Сербии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала