Вучич заявил, что перебоев с топливом в Сербии не будет до Нового года

БЕЛГРАД, 9 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заверил граждан в том, что перебоев со снабжением нефтепродуктами из-за санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" NIS не будет до Нового года, по его данным, хранилища ГСМ заполнены.
NIS утром в четверг сообщила о начале действия санкций США, которые были введены 10 января и многократно переносились. Оператор Адриатического нефтепровода JANAF в Хорватии заявил о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций.
"Что касается топлива, мы сейчас гарантируем, что до Нового года ни у кого не будет никаких проблем. Всех нефтепродуктов – бензина, дизеля, мазута - у нас достаточно в резервах, все наши хранилища заполнены. Нам больше некуда закачивать", - сказал президент Сербии в четверг в обращении к гражданам.
Он отметил, что в дальнейшем встает вопрос о приобретении новых нефтепродуктов и переработке сырья.
"У нас в резервах всего 342 тысячи тонн дизеля, свыше 66 тысяч тонн бензина, что касается мазута, то у ЕПС (Электрохозяйства Сербии – ред.) он запасен на год, что исключительно важно, он нам иногда служит как добавка к углю, для повышения энергетической эффективности в печах, что имеет огромное значение для (производства - ред.) электрической энергии. В ТЭЦ мазут где-то есть, где-то нет, обеспечим его достаточно", - сказал президент.
JANAF является единственным поставщиком и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.