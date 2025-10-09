Бойцы "Востока" улучшили позиции в зоне СВО за сутки

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, ВСУ потеряли свыше 325 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ.

"Противник потерял свыше 325 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, два орудия и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.