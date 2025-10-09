https://ria.ru/20251009/vsu-2047244194.html
Бойцы "Востока" улучшили позиции в зоне СВО за сутки
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, ВСУ потеряли свыше 325 военнослужащих и два танка, сообщило... РИА Новости, 09.10.2025
Бойцы "Востока" улучшили позиции в зоне СВО за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки