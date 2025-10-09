В Кремле высказались о будущей встрече Путина и Алиева в Душанбе

ДУШАНБЕ, 9 окт — РИА Новости. В Кремле оптимистично настроены в преддверии встречи президента России Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сейчас мы говорим о государственном визите Путина Таджикистан . У нас очень обширная повестка дня. Отдельно, конечно, вопрос российско-азербайджанских отношений", — сказал он.

По словам Пескова , телефонный разговор Путина с Алиевым, состоявшийся 7 октября, был "хорошим, позитивным, конструктивным". В время этой беседы президенты и договорились о предстоящей встрече, уточнил пресс-секретарь.

"Посмотрим на результаты этой встречи. Мы в данном случае оптимисты", — добавил Песков.

Он отметил, что Путин и Алиев обсудят нынешнее состояние двусторонних отношений и отдельно проговорят существующие проблемные моменты.

Последний раз президенты России и Азербайджана коротко пообщались 3 сентября в Пекине на торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.