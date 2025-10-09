https://ria.ru/20251009/vstrecha-2047203614.html
В Кремле высказались о будущей встрече Путина и Алиева в Душанбе
В Кремле высказались о будущей встрече Путина и Алиева в Душанбе
В Кремле высказались о будущей встрече Путина и Алиева в Душанбе
ДУШАНБЕ, 9 окт — РИА Новости. В Кремле оптимистично настроены в преддверии встречи президента России Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сейчас мы говорим о государственном визите Путина
в Таджикистан
. У нас очень обширная повестка дня. Отдельно, конечно, вопрос российско-азербайджанских отношений", — сказал он.
По словам Пескова
, телефонный разговор Путина с Алиевым, состоявшийся 7 октября, был "хорошим, позитивным, конструктивным". В время этой беседы президенты и договорились о предстоящей встрече, уточнил пресс-секретарь.
"Посмотрим на результаты этой встречи. Мы в данном случае оптимисты", — добавил Песков.
Он отметил, что Путин и Алиев обсудят нынешнее состояние двусторонних отношений и отдельно проговорят существующие проблемные моменты.
Последний раз президенты России и Азербайджана коротко пообщались 3 сентября в Пекине
на торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.
Президент России находится в Таджикистане с официальным визитом, который продлится до 10 октября. Сегодня он также проведет переговоры с таджикским коллегой Эмомали Рахмонов и примет участие во втором саммите Центральная Азия — Россия и заседании Совета глав государств СНГ.