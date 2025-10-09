Рейтинг@Mail.ru
В Кремле высказались о будущей встрече Путина и Алиева в Душанбе - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:06 09.10.2025 (обновлено: 10:06 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/vstrecha-2047203614.html
В Кремле высказались о будущей встрече Путина и Алиева в Душанбе
В Кремле высказались о будущей встрече Путина и Алиева в Душанбе - РИА Новости, 09.10.2025
В Кремле высказались о будущей встрече Путина и Алиева в Душанбе
В Кремле оптимистично настроены в преддверии встречи президента России Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T09:06:00+03:00
2025-10-09T10:06:00+03:00
владимир путин
россия
душанбе
азербайджан
ильхам алиев
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967046225_0:0:2685:1510_1920x0_80_0_0_5be143db1e90f2aaab6a7634ee478d37.jpg
https://ria.ru/20250903/putin-2039457837.html
https://ria.ru/20250507/otnosheniya-2015666660.html
россия
душанбе
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967036668_259:0:2795:1902_1920x0_80_0_0_369745ccd710bcc9d96356a8cb326e65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, душанбе, азербайджан, ильхам алиев, дмитрий песков, в мире
Владимир Путин, Россия, Душанбе, Азербайджан, Ильхам Алиев, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле высказались о будущей встрече Путина и Алиева в Душанбе

Песков сделал заявление о будущей встрече Путина и Алиева в Душанбе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Алиев
Владимир Путин и Алиев - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 9 окт — РИА Новости. В Кремле оптимистично настроены в преддверии встречи президента России Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сейчас мы говорим о государственном визите Путина в Таджикистан. У нас очень обширная повестка дня. Отдельно, конечно, вопрос российско-азербайджанских отношений", — сказал он.
Путин о проблемах в отношениях России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин высказался об отношениях России и Азербайджана
3 сентября, 17:26
По словам Пескова, телефонный разговор Путина с Алиевым, состоявшийся 7 октября, был "хорошим, позитивным, конструктивным". В время этой беседы президенты и договорились о предстоящей встрече, уточнил пресс-секретарь.
"Посмотрим на результаты этой встречи. Мы в данном случае оптимисты", — добавил Песков.
Он отметил, что Путин и Алиев обсудят нынешнее состояние двусторонних отношений и отдельно проговорят существующие проблемные моменты.
Последний раз президенты России и Азербайджана коротко пообщались 3 сентября в Пекине на торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.
Президент России находится в Таджикистане с официальным визитом, который продлится до 10 октября. Сегодня он также проведет переговоры с таджикским коллегой Эмомали Рахмонов и примет участие во втором саммите Центральная Азия — Россия и заседании Совета глав государств СНГ.
Национальные флаги России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Межгосударственные отношения России и Азербайджана
7 мая, 19:25
 
Владимир ПутинРоссияДушанбеАзербайджанИльхам АлиевДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала