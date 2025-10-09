https://ria.ru/20251009/volgograd-2047189640.html
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 09.10.2025
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 09.10.2025
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск самолетов