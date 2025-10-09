Президент Узбекистана назвал Россию ключевым стратегическим партнером

ТАШКЕНТ, 9 окт – РИА Новости. Россия была, есть и всегда будет для нас ключевым, приоритетным стратегическим партнером и союзником, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на втором саммите "Центральная Азия – Россия" в Душанбе.

"Подчеркну: Россия была, есть и всегда будет для нас ключевым, приоритетным стратегическим партнером и союзником", - сказал Мирзиёев , текст его выступления на саммите опубликован на сайте главы государства.

По его оценке, прочной, незыблемой основой такого сотрудничества являются общая история, многовековые связи, культурная и ментальная близость народов, дружественные и доверительные отношения стран.

"Искренне признателен президенту Российской Федерации уважаемому Владимиру Владимировичу Путину за приверженность развитию полномасштабного стратегического партнерства с Центральной Азией . Особо отмечу: Узбекистан всегда чувствует и ценит вашу поддержку и личное внимание к вопросам укрепления союзнических отношений и многогранного сотрудничества с регионом", - добавил Мирзиёев.

Президент Узбекистана отметил, что в условиях сохраняющейся неблагоприятной конъюнктуры рынков и усиления внешнего воздействия странам региона и России удается обеспечивать положительную динамику показателей взаимной торговли. "Так, по итогам прошлого года и в текущем году товарооборот Узбекистана с Россией и странами региона вырос до 15%", - уточнил Мирзиёев.