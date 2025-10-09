Рейтинг@Mail.ru
Президент Узбекистана назвал Россию ключевым стратегическим партнером
18:58 09.10.2025 (обновлено: 20:22 09.10.2025)
Президент Узбекистана назвал Россию ключевым стратегическим партнером
Президент Узбекистана назвал Россию ключевым стратегическим партнером
Россия была, есть и всегда будет для нас ключевым, приоритетным стратегическим партнером и союзником, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на... РИА Новости, 09.10.2025
Президент Узбекистана назвал Россию ключевым стратегическим партнером

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 9 окт – РИА Новости. Россия была, есть и всегда будет для нас ключевым, приоритетным стратегическим партнером и союзником, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на втором саммите "Центральная Азия – Россия" в Душанбе.
"Подчеркну: Россия была, есть и всегда будет для нас ключевым, приоритетным стратегическим партнером и союзником", - сказал Мирзиёев, текст его выступления на саммите опубликован на сайте главы государства.
По его оценке, прочной, незыблемой основой такого сотрудничества являются общая история, многовековые связи, культурная и ментальная близость народов, дружественные и доверительные отношения стран.
"Искренне признателен президенту Российской Федерации уважаемому Владимиру Владимировичу Путину за приверженность развитию полномасштабного стратегического партнерства с Центральной Азией. Особо отмечу: Узбекистан всегда чувствует и ценит вашу поддержку и личное внимание к вопросам укрепления союзнических отношений и многогранного сотрудничества с регионом", - добавил Мирзиёев.
Президент Узбекистана отметил, что в условиях сохраняющейся неблагоприятной конъюнктуры рынков и усиления внешнего воздействия странам региона и России удается обеспечивать положительную динамику показателей взаимной торговли. "Так, по итогам прошлого года и в текущем году товарооборот Узбекистана с Россией и странами региона вырос до 15%", - уточнил Мирзиёев.
"Считаем целесообразным продолжить эту работу и в рамках предложенного нами Совета выработать комплексные меры, направленные на увеличение объемов товарооборота. Речь идет об облегчении взаимного доступа на товарные рынки, упрощении процедур, запуске проекта "Агроэкспресс Центральная Азия – Россия", - добавил узбекистанский лидер.
Заседание Второго саммита Россия - Центральная Азия в Правительственной резиденции в Душанбе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Участники саммита в Душанбе приняли план совместных действий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
