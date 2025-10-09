https://ria.ru/20251009/uzbekistan-2047363597.html
Президент Узбекистана назвал Россию ключевым стратегическим партнером
2025-10-09T18:58:00+03:00
в мире
россия
узбекистан
душанбе
шавкат мирзиеев
россия
узбекистан
душанбе
Президент Узбекистана назвал Россию ключевым стратегическим партнером
ТАШКЕНТ, 9 окт – РИА Новости. Россия была, есть и всегда будет для нас ключевым, приоритетным стратегическим партнером и союзником, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на втором саммите "Центральная Азия – Россия" в Душанбе.
"Подчеркну: Россия
была, есть и всегда будет для нас ключевым, приоритетным стратегическим партнером и союзником", - сказал Мирзиёев
, текст его выступления на саммите опубликован на сайте главы государства.
По его оценке, прочной, незыблемой основой такого сотрудничества являются общая история, многовековые связи, культурная и ментальная близость народов, дружественные и доверительные отношения стран.
"Искренне признателен президенту Российской Федерации уважаемому Владимиру Владимировичу Путину за приверженность развитию полномасштабного стратегического партнерства с Центральной Азией
. Особо отмечу: Узбекистан
всегда чувствует и ценит вашу поддержку и личное внимание к вопросам укрепления союзнических отношений и многогранного сотрудничества с регионом", - добавил Мирзиёев.
Президент Узбекистана отметил, что в условиях сохраняющейся неблагоприятной конъюнктуры рынков и усиления внешнего воздействия странам региона и России удается обеспечивать положительную динамику показателей взаимной торговли. "Так, по итогам прошлого года и в текущем году товарооборот Узбекистана с Россией и странами региона вырос до 15%", - уточнил Мирзиёев.
"Считаем целесообразным продолжить эту работу и в рамках предложенного нами Совета выработать комплексные меры, направленные на увеличение объемов товарооборота. Речь идет об облегчении взаимного доступа на товарные рынки, упрощении процедур, запуске проекта "Агроэкспресс Центральная Азия – Россия", - добавил узбекистанский лидер.