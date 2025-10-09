Рейтинг@Mail.ru
Ушаков прокомментировал заявления об исчерпании импульса Анкориджа - РИА Новости, 09.10.2025
15:34 09.10.2025
Ушаков прокомментировал заявления об исчерпании импульса Анкориджа
Ушаков прокомментировал заявления об исчерпании импульса Анкориджа
в мире
россия
аляска
сша
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
в мире, россия, аляска, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, Аляска, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Ушаков назвал неверными заявления об исчерпании импульса Анкориджа

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Заявления, что импульс Анкориджа исчерпан, в корне неверны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Заявления о том, что импульс Анкориджа исчезает, или импульс исчерпан — это высказывание совершенно неверное. Мы продолжаем работать с американцами на основе того, что было договорено между президентами в Анкоридже", - сказал Ушаков журналистам.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Ушаков рассказал, кому не нравятся договоренности, достигнутые на Аляске
