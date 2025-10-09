https://ria.ru/20251009/ushakov-2047302458.html
Ушаков рассказал, кому не нравятся договоренности, достигнутые на Аляске
Ушаков рассказал, кому не нравятся договоренности, достигнутые на Аляске - РИА Новости, 09.10.2025
Ушаков рассказал, кому не нравятся договоренности, достигнутые на Аляске
Договоренности, достигнутые на Аляске, не нравятся европейцам и Киеву, которые не заинтересованы в мире, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 09.10.2025
Ушаков рассказал, кому не нравятся договоренности, достигнутые на Аляске
Ушаков: достигнутые на Аляске договоренности не нравятся Европе и Киеву