Ушаков рассказал, кому не нравятся договоренности, достигнутые на Аляске - РИА Новости, 09.10.2025
15:32 09.10.2025
Ушаков рассказал, кому не нравятся договоренности, достигнутые на Аляске
Ушаков рассказал, кому не нравятся договоренности, достигнутые на Аляске
Договоренности, достигнутые на Аляске, не нравятся европейцам и Киеву, которые не заинтересованы в мире, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
в мире
аляска
киев
россия
юрий ушаков
в мире, аляска, киев, россия, юрий ушаков
В мире, Аляска, Киев, Россия, Юрий Ушаков
Ушаков рассказал, кому не нравятся договоренности, достигнутые на Аляске

Ушаков: достигнутые на Аляске договоренности не нравятся Европе и Киеву

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Договоренности, достигнутые на Аляске, не нравятся европейцам и Киеву, которые не заинтересованы в мире, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Конечно, эти понимания и договоренности, которые были достигнуты в Анкоридже, они не всем нравятся, они не нравятся, например, европейцам, они не нравятся украинскому режиму, то есть не нравятся тем, кто не хочет добиться мирного урегулирования украинского кризиса", - сказал Ушаков в эфире Первого канала.
Пресс-центр саммита России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Ушаков рассказал о договоренностях между Москвой и Вашингтоном
Заголовок открываемого материала