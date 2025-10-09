https://ria.ru/20251009/ushakov-2047301199.html
Ушаков рассказал о договоренностях между Москвой и Вашингтоном
Контакты между Москвой и Вашингтоном проводятся на основе договоренностей, сформированных перед встречей и во время встречи лидеров на Аляске, сообщил помощник... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T15:29:00+03:00
в мире
аляска
россия
москва
юрий ушаков
аляска
россия
москва
В мире, Аляска, Россия, Москва, Юрий Ушаков
Ушаков: Россия и США проводят контакты на основе договоренностей Путина и Трампа