Ушаков рассказал о договоренностях между Москвой и Вашингтоном - РИА Новости, 09.10.2025
15:29 09.10.2025
Ушаков рассказал о договоренностях между Москвой и Вашингтоном
Ушаков рассказал о договоренностях между Москвой и Вашингтоном
Контакты между Москвой и Вашингтоном проводятся на основе договоренностей, сформированных перед встречей и во время встречи лидеров на Аляске, сообщил помощник... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T15:29:00+03:00
2025-10-09T15:29:00+03:00
в мире
аляска
россия
москва
юрий ушаков
аляска
россия
москва
в мире, аляска, россия, москва, юрий ушаков
В мире, Аляска, Россия, Москва, Юрий Ушаков
Ушаков рассказал о договоренностях между Москвой и Вашингтоном

Ушаков: Россия и США проводят контакты на основе договоренностей Путина и Трампа

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-центр саммита России и США на Аляске
Пресс-центр саммита России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-центр саммита России и США на Аляске. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Контакты между Москвой и Вашингтоном проводятся на основе договоренностей, сформированных перед встречей и во время встречи лидеров на Аляске, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Контакты (между РФ и США - ред.) проводятся как раз на основе тех договоренностей и тех пониманий, которые были сформулированы непосредственно перед встречей на Аляске и в ходе этой встречи", - сказал Ушаков в эфире Первого канала.
Ушаков рассказал о контактах России и США
