"Ситуация обострилась". СМИ узнали о новой проблеме Украины на фронте
"Ситуация обострилась". СМИ узнали о новой проблеме Украины на фронте - РИА Новости, 09.10.2025
"Ситуация обострилась". СМИ узнали о новой проблеме Украины на фронте
Главной проблемой Украины на фронте оказался недостаток финансирования, заявило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.10.2025
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Главной проблемой Украины на фронте оказался недостаток финансирования, заявило украинское издание "Страна.ua".
"Проблемные вопросы с финансированием возникали за последние три года и ранее <…>, однако в целом до недавнего времени они решались. Но в этом году ситуация значительно обострилась", — отметило издание.
"Страна.ua
" подчеркнуло критическое положение страны:
- президент США Дональд Трамп отказался от помощи Киеву;
- европейские союзники, на которых теперь полностью легло бремя финансирования Украины, сами переживают нарастающие экономические трудности;
- производство беспилотников съедает все большую часть бюджета Киева;
- страна погружается в глубокий экономический кризис на фоне ухудшения ситуации на фронте.
В статье говорится, что Украина может столкнуться со стратегической проблемой финансирования войны уже в следующем году.
Одним из возможных решений издание назвало девальвацию гривны, которая, по его данным, может означать коллапс критически зависимой от импорта украинской экономики.
В сентябре министр финансов Украины Сергей Марченко
заявил, что дефицит государственного бюджета страны на 2026 год составит 16 миллиардов евро. Кроме того, глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев
заявил, что Украина пока не нашла средств, чтобы закрыть дыру в бюджете на следующий год в размере десяти миллиардов долларов. При этом Киев
продолжает рассчитывать на помощь зарубежных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ
на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.