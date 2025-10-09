Рейтинг@Mail.ru
На севере Украины временно приостановили движение поездов - РИА Новости, 09.10.2025
17:43 09.10.2025
На севере Украины временно приостановили движение поездов
На севере Украины временно приостановили движение поездов
В направлении Сумской и Черниговской областей Украины временно приостановлено движение поездов из-за повреждения инфраструктуры, сообщил в четверг глава Сумской РИА Новости, 09.10.2025
На севере Украины временно приостановили движение поездов

© РИА Новости / Стрингер
Поезд Украинских железных дорог
Поезд Украинских железных дорог. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В направлении Сумской и Черниговской областей Украины временно приостановлено движение поездов из-за повреждения инфраструктуры, сообщил в четверг глава Сумской областной администрации Олег Григоров.
"В направлении Сумской и Черниговской области временно приостановлено движение поездов из-за невозможности проезда на отдельном участке пути. Для перевозки пассажиров задействован резервный транспорт и автобусы местных общин", - написал Григоров в своем Telegram-канале.
По его словам, пассажиров довезут до Конотопа, Шостки и Сум автобусами.
