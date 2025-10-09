https://ria.ru/20251009/ukraina-2047349214.html
На севере Украины временно приостановили движение поездов
В направлении Сумской и Черниговской областей Украины временно приостановлено движение поездов из-за повреждения инфраструктуры, сообщил в четверг глава Сумской РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T17:43:00+03:00
2025-10-09T17:43:00+03:00
2025-10-09T17:43:00+03:00
в мире
черниговская область
украина
конотоп
олег григорьев
черниговская область
украина
конотоп
в мире, черниговская область, украина, конотоп, олег григорьев
В мире, Черниговская область, Украина, Конотоп, Олег Григорьев
