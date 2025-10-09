Политолог прокомментировал заявление Трампа об урегулировании на Украине

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа об урегулировании украинского конфликта не несут никакой ценности, так как американский лидер часто меняет свою позицию, выразил мнение в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Украиной. Ранее Трамп заявил журналистам в Белом Доме, что верит в урегулирование между Россией

"Трамп постоянно меняет свою позицию и может это делать довольно-таки быстро, в течение одного дня. Он также меняет свою позицию по тем или иным вопросам его окружения, поэтому, в принципе, ценность этого заявления никакая. Трамп работает на публику, пытаясь угодить всем", - заявил он.

Эксперт отметил, что переговоры об урегулировании конфликта не ведутся, саммит на Аляске , который был нацелен на перемирие с Украиной "пробуксовал", в США ведутся обсуждения о передаче ракет "Томагавк" Украине. Все эти факторы говорят лишь о том, что чаша весов склоняется в пользу сдерживания России, считает он.

Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет "Томагавк" нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.

В октябре замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что импульс, который придала украинскому урегулированию встреча президентов РФ и США на Аляске, оказался в значительной степени исчерпан стараниями европейцев.