Политолог прокомментировал заявление Трампа об урегулировании на Украине
Политолог прокомментировал заявление Трампа об урегулировании на Украине
2025-10-09T12:26:00+03:00
2025-10-09T12:26:00+03:00
2025-10-09T12:32:00+03:00
2025
Политолог Блохин прокомментировал слова Трампа об урегулировании на Украине
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа об урегулировании украинского конфликта не несут никакой ценности, так как американский лидер часто меняет свою позицию, выразил мнение в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Ранее Трамп
заявил журналистам в Белом Доме, что верит в урегулирование между Россией
и Украиной
.
"Трамп постоянно меняет свою позицию и может это делать довольно-таки быстро, в течение одного дня. Он также меняет свою позицию по тем или иным вопросам его окружения, поэтому, в принципе, ценность этого заявления никакая. Трамп работает на публику, пытаясь угодить всем", - заявил он.
Эксперт отметил, что переговоры об урегулировании конфликта не ведутся, саммит на Аляске
, который был нацелен на перемирие с Украиной "пробуксовал", в США
ведутся обсуждения о передаче ракет "Томагавк" Украине. Все эти факторы говорят лишь о том, что чаша весов склоняется в пользу сдерживания России, считает он.
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин
подчеркивал, что применение Киевом
ракет "Томагавк" нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
В октябре замглавы МИД РФ Сергей Рябков
заявил, что импульс, который придала украинскому урегулированию встреча президентов РФ и США на Аляске, оказался в значительной степени исчерпан стараниями европейцев.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.