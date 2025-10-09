Рейтинг@Mail.ru
Президент Казахстана посетит Россию 12 ноября - РИА Новости, 09.10.2025
18:51 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/tokaev-2047362899.html
Президент Казахстана посетит Россию 12 ноября
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в четверг, что его государственный визит в Россию состоится 12 ноября. РИА Новости, 09.10.2025
в мире
россия
казахстан
касым-жомарт токаев
россия
казахстан
в мире, россия, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Россия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в четверг, что его государственный визит в Россию состоится 12 ноября.
"Совместно с российскими и туркменскими партнерами мы развиваем восточную ветку международного транспортного коридора "Север – Юг"... Полному раскрытию потенциала маршрута и привлечению необходимых средств способствовал бы запуск совместной программы по инвестиционному и инфраструктурному сопровождению восточной ветки коридора "Север – Юг". К этой инициативе мы сможем подключить международные финансовые институты, банки развития и инвестиционные фонды. В конкретном плане казахские и российские ведомства могли бы обсудить данный проект в преддверии моего визита в Россию 12 ноября", - сказал Токаев в ходе второго саммита "Центральная Азия – Россия", проходящего в Душанбе.
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Россия была и будет стратегическим партнером Казахстана, заявил Токаев
