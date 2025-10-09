Глава Татарстана обратится к парламенту республики с посланием 17 октября

КАЗАНЬ, 9 окт - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов обратится с ежегодным посланием к Госсовету республики 17 октября, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Четырнадцатое заседание Государственного совета седьмого созыва состоится 17 октября в 10.00 часов в Большом государственном концертном зале имени С. Сайдашева. В повестку дня четырнадцатого заседания включен единственный вопрос – оглашение ежегодного послания раиса (главы) Республики Татарстан Государственному совету о внутреннем и внешнем положении республики", - говорится в сообщении по итогам заседания президиума регионального парламента.

Ежегодное послание главы республики парламенту определяет стратегию дальнейшего комплексного развития Татарстана и программу деятельности госорганов всех уровней по эффективному развитию экономики, социальной сферы, культуры.

"Ожидаем, как всегда, обстоятельный доклад Рустама Нургалиевича с подробным анализом внутреннего и внешнего положения республики, постановкой задач на среднесрочную перспективу. Совместно с вновь сформированным правительством республики готовимся к согласованной работе по тем направлениям, которые будут обозначены раисом Татарстана", - отметил глава парламента Фарид Мухаметшин на заседании президиума.

В заседании по традиции примут участие члены правительства Татарстана, руководители муниципальных образований, учреждений, предприятий и организаций республики, представители общественности, бизнеса.