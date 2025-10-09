https://ria.ru/20251009/tatarstan-2047347547.html
Глава Татарстана обратится к парламенту республики с посланием 17 октября
Глава Татарстана обратится к парламенту республики с посланием 17 октября - РИА Новости, 09.10.2025
Глава Татарстана обратится к парламенту республики с посланием 17 октября
Глава Татарстана Рустам Минниханов обратится с ежегодным посланием к Госсовету республики 17 октября, сообщает пресс-служба регионального парламента. РИА Новости, 09.10.2025
КАЗАНЬ, 9 окт - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов обратится с ежегодным посланием к Госсовету республики 17 октября, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Четырнадцатое заседание Государственного совета седьмого созыва состоится 17 октября в 10.00 часов в Большом государственном концертном зале имени С. Сайдашева. В повестку дня четырнадцатого заседания включен единственный вопрос – оглашение ежегодного послания раиса (главы) Республики Татарстан Государственному совету о внутреннем и внешнем положении республики", - говорится в сообщении по итогам заседания президиума регионального парламента.
Ежегодное послание главы республики парламенту определяет стратегию дальнейшего комплексного развития Татарстана и программу деятельности госорганов всех уровней по эффективному развитию экономики, социальной сферы, культуры.
"Ожидаем, как всегда, обстоятельный доклад Рустама Нургалиевича с подробным анализом внутреннего и внешнего положения республики, постановкой задач на среднесрочную перспективу. Совместно с вновь сформированным правительством республики готовимся к согласованной работе по тем направлениям, которые будут обозначены раисом Татарстана", - отметил глава парламента Фарид Мухаметшин на заседании президиума.
В заседании по традиции примут участие члены правительства Татарстана, руководители муниципальных образований, учреждений, предприятий и организаций республики, представители общественности, бизнеса.
В связи с большим интересом общественности к данному событию президиум Госсовета Татарстана принял решение о проведении прямой теле- и радиотрансляции заседания.