Суд Приморья оставил в СИЗО французского велосипедиста

ВЛАДИВОСТОК, 9 окт - РИА Новости. Приморский краевой суд в четверг отклонил апелляцию защиты и оставил в СИЗО французского велосипедиста Софиана Сехили, который обвиняется в незаконном пересечении госграницы РФ, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.