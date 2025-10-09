Суд Приморья оставил в СИЗО французского велосипедиста

ВЛАДИВОСТОК, 9 окт - РИА Новости. Приморский краевой суд в четверг отклонил апелляцию защиты и оставил в СИЗО французского велосипедиста Софиана Сехили, который обвиняется в незаконном пересечении госграницы РФ, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Велосипедист из Франции расстроен отсутствием регулярного душа в СИЗО
17 сентября, 12:38
"Решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу отклонить", - огласила судья.
Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона (считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых — Турция, Иран, Казахстан, Монголия и Китай. Финиш Сехили запланировал во Владивостоке.
Уссурийский районный суд 30 сентября продлил до 3 ноября срок содержания под стражей Сехили по делу о незаконном пересечении госграницы РФ (часть 1 статьи 322 УК РФ). Защита обжаловала это решение, заявила РИА Новости адвокат французского путешественника Алла Кушнир.
В изоляторе Уссурийска Сехили посетил председатель краевой общественной наблюдательной комиссии Владимир Найдин. По его словам, француза беспокоит отсутствие регулярного душа и непривычная еда, но остальные условия его устраивают.
Кроме того, у Сехили побывала почетный консул Франции.
Суд утвердил приговор физику Шадиеву по делу о госизмене
8 октября, 22:30