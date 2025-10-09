Рейтинг@Mail.ru
05:38 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/sud-2047188468.html
Суд Приморья оставил в СИЗО французского велосипедиста
Суд Приморья оставил в СИЗО французского велосипедиста - РИА Новости, 09.10.2025
Суд Приморья оставил в СИЗО французского велосипедиста
Приморский краевой суд в четверг отклонил апелляцию защиты и оставил в СИЗО французского велосипедиста Софиана Сехили, который обвиняется в незаконном... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T05:38:00+03:00
2025-10-09T05:38:00+03:00
Суд Приморья оставил в СИЗО французского велосипедиста

Суд приморья отклонил апелляцию защиты французского велосипедиста Сехили

© РИА Новости / Геннадий ШишкинПриморский краевой суд
Приморский краевой суд - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Приморский краевой суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 9 окт - РИА Новости. Приморский краевой суд в четверг отклонил апелляцию защиты и оставил в СИЗО французского велосипедиста Софиана Сехили, который обвиняется в незаконном пересечении госграницы РФ, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России. Уссурийский районный суд арестовал француза до 4 октября, защита обжаловала это решение.
Французский велосипедист Софиан Сехили - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Велосипедист из Франции расстроен отсутствием регулярного душа в СИЗО
17 сентября, 12:38
"Решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу отклонить", - огласила судья.
Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона (считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых — Турция, Иран, Казахстан, Монголия и Китай. Финиш Сехили запланировал во Владивостоке.
Уссурийский районный суд 30 сентября продлил до 3 ноября срок содержания под стражей Сехили по делу о незаконном пересечении госграницы РФ (часть 1 статьи 322 УК РФ). Защита обжаловала это решение, заявила РИА Новости адвокат французского путешественника Алла Кушнир.
В изоляторе Уссурийска Сехили посетил председатель краевой общественной наблюдательной комиссии Владимир Найдин. По его словам, француза беспокоит отсутствие регулярного душа и непривычная еда, но остальные условия его устраивают.
Кроме того, у Сехили побывала почетный консул Франции.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Суд утвердил приговор физику Шадиеву по делу о госизмене
8 октября, 22:30
 
ПроисшествияРоссияЕвразияЛиссабон (город)Софиан СехилиПриморский краевой суд
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
